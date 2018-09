Die Bilder aus Chemnitz können niemanden unberührt lassen, ebenso wenig wie der dortige Schulterschluss der AfD mit Rechtsextremisten. Bürgermeister Carsten Sieling fordert die Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz. Bei der Nachwuchsorganisation der AfD ist das in Bremen und Niedersachsen bereits seit einigen Tagen der Fall. Innensenator Ulrich Mäurer setzt sich ebenfalls für eine aktivere Rolle des Verfassungsschutzes und eine Abstimmung mit den Ländern ein.

Wer wollte dem nicht beipflichten? Tatsächlich hat die AfD eine Grenze überschritten, die sie schon immer kalkuliert gestreift hat. Im „Spiegel“ stellt Valerie Höhne fest: „Wer nach diesem Wochenende weiterhin die AfD wählt, will einen totalitären Staat, will die Einschränkung von Grundrechten. Er nimmt eine Politik in der Tradition der Nationalsozialisten mindestens hin. Protest als Ausrede gilt nicht mehr.“ Das überzeugt durchaus, hilft aber nicht viel, wenn sich darin alle einig sind, die nicht im Traum darauf kämen, der selbst ernannten Alternative für Deutschland ihre Stimme zu geben. In der „Zeit“ ist zu lesen: „Der AfD vorzuwerfen, sie sei zu ausländerfeindlich, ist aus Sicht der politischen Konkurrenz ungefähr so Erfolg versprechend, wie den Grünen vorzuwerfen, sie seien zu ökologisch, oder der Linkspartei, sie sei zu sozial. Es sind Hiebe gegen einen Schutzpanzer, der (...) so hart ist, dass keine Waffe ihn versehrt.“

Entsprechend sind die Beobachtung durch den Verfassungsschutz samt etwaiger Konsequenzen zwar Wasser auf die Mühlen der AfD-Gegner, ändern aber wohl wenig an der Haltung der Menschen ihres Wähler- und Unterstützerkreises. Schließlich bilden die Ereignisse in Chemnitz nur den vorläufigen Höhepunkt einer ganzen Reihe ähnlich beschämender Vorfälle, wovon einer bereits 26 Jahre zurückliegt: In Rostock-Lichtenhagen rotteten sich im August 1992 tagelang Hunderte von Menschen vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber und einem Wohnheim für ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter zusammen – unter Beifall von Tausenden von Anwohnern.

26 Jahre später haben die Parteien, die links von der AfD stehen, weiterhin nicht die Spur einer Idee, was sie diesem Volkszorn und seiner parlamentarischen Repräsentanz entgegensetzen können. Der durchsichtige Versuch der CSU in Bayern, sich AfD-Anhängern als Alternative anzubieten, ist weniger Antwort auf die AfD denn Kapitulation vor ihr. Wer anfangs hoffte, dass es nur etwas Zeit braucht, um auf Ausländer-raus-Rufer, Pegidisten und AfD-Wähler zuzugehen, ihre Motive zu ergründen und sie in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen, wurde enttäuscht: Es gibt keine Lösung, keine Strategie, nicht einmal eine Annäherung.

Die Wissenschaft analysiert Wahldaten, woraus aber wenig folgt. Politik und Gesellschaft starren wie die Kaninchen auf eine fortschreitende Spaltung der Nation: in integrierte und isolierte, zufriedene und frustrierte Bürger, damit in Wähler und Nicht- oder Protest-Wähler. Exemplarisch zeigt sich das auch im Land Bremen; es drängt sich der Verdacht auf, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Arbeitslosen- und Rechtswählerquote in Bremerhaven. Für Duisburg gilt Ähnliches. Chemnitz ist überall dort, wo sich Menschen abgehängt, verunsichert und unbeachtet fühlen. Viele von ihnen bekommen alleine den Mund nicht auf, brüllen im Rudel aber umso lauter – Radikalisierung als Gemeinschaftserlebnis.

„Integriert doch erst mal uns“ ist das Buch überschrieben, das Petra Köpping, SPD-Integrations- und Gleichstellungsministerin in Sachsen, just veröffentlicht hat. Darin hat sie zusammengefasst, was sie in Bürgerversammlungen, in ihren Sprechstunden und bei Demonstrationen zu hören bekam. Sie beschreibt offene Wunden und Komplexe, unter denen Menschen in den neuen Ländern bald 30 Jahre nach dem Mauerfall noch leiden. Niedrigere Ost-Löhne, -Gehälter und -Renten sind dabei nur ein Aspekt, denn im Westen gibt es ganz ähnliche Verlierer- und Außenseiter-Erfahrungen. Staatlich geförderte Arbeitslosentreffs reichen einfach nicht, um dem etwas entgegenzusetzen.

Köpping fordert mehr politische Bildung und Engagement der Zivilgesellschaft, Demokratie funktioniere nicht wie ein Pizza-Service. An Anti-AfD-Stimmung mangelt es in Bremen nicht, in den Landtag gewählt wurde die Partei dennoch. Bei der Bundestagswahl bekam sie zehn Prozent der Stimmen, und niemand weiß, wie stark sie ohne Konkurrenz rechts von der CDU wäre. Will man sie weiter klein halten, wäre es leichtsinnig, es bei grundsätzlicher Verachtung und Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu belassen.