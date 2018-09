Staunend betrachten Passanten und Händler, wie sich Marina ihren Weg durch die Stadt bahnt. Fahrradfahrende Frauen sind in Bagdad immer noch eine absolute Ausnahmeerscheinung. (Ayman)

Sie ist kess, selbstbewusst und hat keine Angst vor Tabus. Marinas Fahrrad ist knallrot lackiert und fällt sofort auf. Was als Kunstperformance begann, ist mittlerweile zur Kampagne geworden. Zunächst radelte sie alleine durch Bagdad, gefolgt von einer Kamera. Nun hat die Aktion Nachahmerinnen gefunden. Vor allem freitags, dem islamischen Feiertag, wenn alle frei haben, fahren Frauen auf dem Rad durch Bagdad. Manche Passanten bleiben stehen und schauen den Frauen verwundert nach, manche auch mit Bewunderung für ihren Mut.

Denn Fahrradfahren ist für Frauen in dem konservativ-islamischen Land Irak noch immer eine Seltenheit. Marina jedoch ist inzwischen in aller Munde. Sogar der japanische Botschafter in Bagdad wollte sich mit der irakischen Radlerin filmen lassen. Das Video steht nun auf der Webseite der diplomatischen Vertretung. Soll sagen: „Schaut her, wozu Frauen in Bagdad fähig sind. Es geht aufwärts.“

Marina in ihrem Lieblingscafé Rada Alwan im Bagdader Stadtteil Karrada.

Bis sie zwölf Jahre alt war, konnte sie ungehindert Fahrradfahren, erzählt Marina in ihrem Lieblingscafé Rada Alwan im Bagdader Stadtteil Karrada. Als sie dreizehn wurde, war es dann vorbei. Marina war in der Pubertät. „Sie sagten, du könntest dein Jungfernhäutchen verletzen, eine Frau fährt kein Fahrrad.“ Um heiraten zu können, muss ein Mädchen Jungfrau sein. Heute ist Marina 26 und vor zwei Jahren das erste Mal wieder auf ein Fahrrad gestiegen, im Zawra Park, dem Zentralpark Bagdads, worin sich auch der Zoo befindet.

Das Fahrrad als Element der Darstellung

Dort nahm sie mit anderen Mitgliedern der Künstlerinitiative Tarkib an einer Aktion für zeitgenössische Kunst teil, wobei das Fahrrad ein Element der Darstellung war. Das hat ihr Mut gegeben. Zuerst habe sie gedacht, sie tue etwas Verbotenes, etwas, das sozial inakzeptabel sei. Doch dann habe sie sich gefragt, warum eigentlich. „Warum machen wir bestimmte Dinge und andere nicht?“ Tarkib ist eine freie Gruppe irakischer Nachwuchskünstler, die seit 2015 Musik, Theater, Literatur, Film und Kunstinstallationen herstellen und aufführen. Seit September letzten Jahres ist Tarkib das erste Zentrum zeitgenössischer Kunst im Irak und hat seinen Sitz in der irakischen Hauptstadt.

Marina beschloss, aus dem Park hinauszufahren und in die Viertel Bagdads hinein. In Karrada, wo sie zuhause ist und auch im Stadtteil Mansour, am Westufer des Tigris, seien die Leute aufgeschlossener als in anderen Vierteln. Sie klatschten und freuten sich, als die junge Radlerin an ihnen vorbeifuhr. In Jogia oder Midan, im konservativen Zentrum, blieben vor allem Männer überrascht stehen und schauten der jungen Frau auf dem roten Fahrrad nach. Doch hat sie auch dort aufmunternde Zustimmung bekommen. Dadurch hat sich Marinas Gesellschaftsbild geändert. „Anfangs war auch ich eines der Mädchen, die die Gesellschaft für die Einschränkung der Frauen verantwortlich gemacht hat. Jetzt denke ich anders. Wir selbst haben es in der Hand, das zu ändern.“ Irak sei anders als Saudi-Arabien, das Gesetz sei mit den Frauen. Nirgends stünde geschrieben, dass Frauen nicht Fahrradfahren dürften. „Wir müssen unsere Rechte nur einfordern.“

Als Marina aufs Fahrrad stieg, gab es Streit in der Familie. Vater und Bruder reden seitdem nicht mehr mit ihr, die Mutter unterstützt sie. Ihr Verlobter hat ihr ein zweites Fahrrad geschenkt und bestärkt sie in ihrer Aktion. So prallen Tradition und Moderne im engsten Familienkreis aufeinander. Marina ist derzeit kein Einzelfall im Irak. Das Land ist im Umbruch. Vor allem junge Iraker unter 25, die die Mehrheit der 33 Millionen Einwohner des Landes ausmachen, befördern eine gewisse Aufbruchstimmung seitdem Daesch weitgehend vertrieben ist.

Junge Iraker wenden sich von der Religion ab

Im dreijährigen Kampf gegen die Terrormiliz haben viele junge Soldaten und Milizionäre ihr Leben gelassen, in einem Kampf, der im Namen der Religion geführt wurde. Dem sunnitisch-extremistischen Deasch stand die schiitisch-fundamentalistische Volksbefreiungsfront Hashd al-Shabi gegenüber, die ursprünglich von Großajatollah Ali al-Sistani zur Verteidigung der schiitischen Heiligtümer im Irak gegen die sunnitischen Barbaren ins Leben gerufen wurde. Als Reaktion auf die blutigen Jahre wenden sich nun immer mehr junge Iraker von der Religion ab. Es habe noch nie so viele Atheisten im Land gegeben wie zurzeit, hört man in den Universitäten landauf landab.

„Ich habe gelernt, dass ich die Gesellschaft bin“, sagt Marina kämpferisch, „einer muss anfangen“. Die Künstlerinitiative Tarkib bilden Leute, die die Gesellschaft durch Kunst verändern wollen. „Das ist die sanfteste Art und Weise.“ Andere würden zu radikaleren Methoden greifen. Derzeit gibt es Massendemonstrationen von zumeist jungen Leuten im Süden Iraks und auch in Bagdad, bei denen die politische Elite hart angegangen wird. Während die jungen Leute gegen Daesch kämpften, hätten sich die Politiker die Taschen vollgestopft, hört man in Sprechchören der Protestler.

Öffentlicher Dienst, Strom- und Wasserversorgung seien in einem miserablen Zustand, für junge Leute gebe es keine Arbeit. Nach dem Sieg über Daesch sollen die Milizen zum großen Teil aufgelöst werden. Wovon sollen ihre Mitglieder nun leben, ist die große Frage. Gleichwohl ist der Irak zweitgrößter Ölproduzent der Welt. Täglich werden zwischen Euphrat und Tigris über vier Millionen Fass gepumpt. Da fragen sich nun viele, wo das Geld bleibt. Elf Tote und Hunderte Verletzte haben die Proteste bereits gefordert, doch die Wut auf das politische Establishment ist dadurch nur noch größer geworden.

Der Norden in Trümmern, der Süden im Aufruhr

Während der Norden Iraks durch den Krieg gegen die sunnitischen Dschihadisten zumeist in Trümmern liegt und nur langsam wieder aufgebaut wird, gehen die Menschen in den Südprovinzen auf die Straße, dort, wo überwiegend Schiiten wohnen. Sie demonstrieren gegen eine schiitisch geprägte Regierung in Bagdad, die es in all den Jahren seit dem Sturz Saddam Husseins nicht vermochte, den Alltag der Bewohner zu verbessern. „Saddam hat unsere Elterngeneration gegenüber dem Staat schwach gemacht“, kommentiert Marina die Situation, „die Jugend heute ist stärker“.

Kunst, Kultur und Sport könnten die Wunden heilen, die mit den Jahren entstanden seien. Ihr nächster Auftritt wird in einem Fußballstadion sein, vielleicht in Basra, wo weibliche Zuschauer unterrepräsentiert sind, weil es sich für Frauen nicht geziemt dorthin zu gehen. Allerdings war der Irak in den vergangenen Jahren von der Austragung internationaler Fußballturniere von der Fifa gesperrt, da die Sicherheitslage zu bedenklich erschien. Jetzt hat der internationale Fußballverband die Sperre aufgehoben. Erstmals seit 1990 findet im November wieder ein internationales Fußball-Großereignis im Irak statt. Das Zweistromland erhielt vom westasiatischen Dachverband den Zuschlag für die Ausrichtung der Regionalmeisterschaft mit zwölf arabischen Teilnehmerländern. Schauplatz des kompletten Turniers ist die südirakische Hafenstadt Basra.



