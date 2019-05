Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2014 lag in Bremen unter dem Bundesschnitt. (Screenshot/ nebenan-fuer-europa.de)

Bei der vergangenen Europawahl vor fünf Jahren ging nicht einmal die Hälfte der Deutschen an die Urne. Im Bundesdurchschnitt lag die Wahlbeteiligung bei 48,1 Prozent. Zu wenig, findet die Nebenan Stiftung. Mithilfe eines Tools will sie nun die Wahlbeteiligung erhöhen.

So funktioniert das Tool

Über ein Suchfenster können Benutzer ihre Postleitzahl oder ihren Wohnort angeben. Das Ergebnis liefert dann die Wahlbeteiligung der Europawahl von 2014, mitsamt der Platzierung im Deutschlandranking und dem Vergleich zum Bundesschnitt. So sollen die Nutzer die Möglichkeit bekommen, sich mit Nachbarorten und -gemeinden zu vergleichen. Das Resultat kann auch in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Hier können Sie das Tool testen:

Die Nebenan Stiftung setzt sich für lebendige Nachbarschaften in Deutschland ein. Dazu kooperiert sie mit verschiedenen Partner aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. Die Stiftung hat die Vision "einer Gesellschaft, in der sich jeder Mensch in seinem lokalen Umfeld zu Hause fühlt und seine Potenziale aktiv in die lokale Gemeinschaft einbringen kann", heißt es auf der Webseite.