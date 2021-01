Michael Börgerding, Generalintendant des Theater Bremen, auf den Sitzreihen im kleinen Haus. (Louis Kellner)

Mit der Verlängerung des Lockdown rückt eine Rückkehr zur Normalität wieder in etwas weitere Ferne. Dennoch muss sie vorbereitet werden. In der Kulturministerrunde beschäftigt man sich bereits seit einigen Wochen mit der Frage, wie eine schrittweise Wiederbelebung der Kulturszene aussehen könnte.

„Es gibt in vielen Bundesländern längst Vorarbeiten zu Öffnungsplänen“, sagt Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke), der mit Jahresbeginn den Vorsitz der Ministerrunde übernommen hat. Für Berlin etwa seien in einem großen Netzwerk abgestufte Szenarien entwickelt worden, die große Ansteckungsgefahr berücksichtigen. „Da spielen Fragen wie Raumgröße oder Belüftungsrhythmen, Belüftungsanlagen, Ticketingsysteme, Platzzuweisung oder Crowdmanagementsysteme eine Rolle.“

Und in Bremen? Auch hier sollen die Beschränkungen im Bereich der Kultur natürlich auf Basis aller bereits vorbereiteten Hygienekonzepte gelockert werden, sobald die pandemische Lage dies zulasse, betont Andreas Mackeben aus dem Kulturressort. Wann und wie es losgehen kann, hänge allerdings weiterhin von den übergeordneten Beratungen zwischen Bund und Ländern ab.

Bereits im Dezember haben die Kulturminister ein Papier erarbeitet, das einzelne Schritte für eine gemeinsame Strategie zur Öffnung der Kultur beinhaltet. Dieses sieht vor, in einem ersten Schritt Museen, Archive, Bibliotheken und Gedenkstätten unter Anwendung der Hygienekonzepte zu eröffnen, wie Mackeben darlegt. In Bremen sind Bibliotheken und Archive vom derzeitigen Lockdown gar nicht betroffen. Die Stadtbibliothek hat zum Beispiel nach einer freiwilligen Schließung über die Feiertage bereits am 4. Januar wieder (mit Einschränkungen) ihre Türen geöffnet. Für die Museen heißt es allerdings weiterhin: warten.

Andere kulturelle Einrichtungen – wie Konzerthäuser, Kinos oder Theater – sollen erst in einem zweiten Schritt geöffnet werden. Als dritter Schritt stehe auf dem Plan, die Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer zu erhöhen – immer unter Berücksichtigung der jeweils vorliegenden Hygienekonzepte und Belüftungsmöglichkeiten. „Je nach Entwicklung können diese Schritte schnell kommen, noch länger hin sein, weit auseinander liegen, eng zeitlich aufeinanderfolgen oder gar zusammenfallen“, sagt Mackeben. Den zeitlichen Rahmen könne zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand absehen.

Michael Börgerding, Intendant des Theaters Bremen, wagt eine vorsichtige Prognose für sein Haus: „Ich hoffe auf eine Öffnung Mitte März – die einzige Chance, ein Lieblingsprojekt von uns, die Oper ‚Das schlaue Füchslein‘ von Leoš Janáček in dieser Spielzeit zur Premiere zu bringen“, sagt er. „Aber wie sagte Heiner Müller: ‚Optimismus ist Mangel an Information‘.„ Für das Schauspiel plane man mit Anfang April. “Vermutlich ist das realistischer.“

Vorerst bleibt dies ein Hoffen ohne Gewähr. „Wir können natürlich als Kulturministerinnen und Kulturminister keinen Zeitstrahl entwickeln“, betont der Berliner Klaus Lederer. „Das wird vermutlich auch nicht für die gesamte Bundesrepublik möglich sein, weil die Inzidenzzahlen und die Epidemie-Entwicklung regional unterschiedlich sind.“ Deswegen werde es früher oder später voraussichtlich zu einem differenzierten Öffnungsszenario kommen.