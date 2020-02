Thüringen hat einen immensen Flurschaden in der deutschen Politik ausgelöst. Und je mehr sich der Nebel um die von CDU und FDP zum Unfall deklarierte Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten lichtet, desto klarer wird, wie die AfD dank einer Mischung aus Blauäugigkeit und einiger Politiker, die mehr Offenheit gegenüber Björn Höckes Fraktion einfordern, die Falle mit dem Schein-Kandidaten Christoph Kindervater zuschnappen lassen konnte. Doch wie soll es nun weitergehen?

Der zunächst abgewählte Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken soll auf Wunsch der Spitzen von Union und SPD eine neue Chance bekommen. Doch das birgt neue Probleme. Die nächste Landtagssitzung ist erst für den 4. März angesetzt. Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) müsste zunächst eine frühere Sitzung einberufen, wenn „ein Fünftel der Mitglieder (22 Abgeordnete) oder eine Fraktion oder die Landesregierung es verlangen“. Aber bis zum 14. Februar sind Winterferien in Thüringen. Bis dahin ist Kemmerich, der rund um die Uhr Polizeischutz für sich und seine Familie braucht, trotz seines Rücktritts geschäftsführend im Amt. Kommt es zur Landtagssitzung, könnte sich hier Ramelow zur Wahl stellen. Aber die Linke fordert vorher ein Signal von FDP und CDU, dass sie ihm entweder die vier aus deren Lager notwendigen Stimmen zusagen, damit es mit denen von Linken, SPD und Grünen (42) zur absoluten Mehrheit reicht (46 von 90 Stimmen). Allerdings ist das eine geheime Wahl, und die Lust bei CDU und FDP hält sich in Grenzen, den Linken wieder ins Amt zu hieven. Zumal es den CDU-Parteibeschluss gibt, der das eigentlich ausschließt. Und zumal FDP-Chef Christian Lindner am Sonntag auf Distanz zu Ramelow ging und einen unabhängigen Kandidaten forderte. „Ich persönlich halte in dieser extrem empfindlichen Situation Herrn Ramelow nicht für einen geeigneten Kandidaten, um das Land zu beruhigen“, sagte Lindner.

In jedem Fall soll von vornherein vermieden werden, dass Höckes AfD plötzlich wieder Winkelzüge macht und Ramelow nur dank dieser Stimmen gewinnt. Er selbst betont: „Es muss jetzt im ersten Wahlgang genügend Stimmen der demokratischen Abgeordneten geben, ansonsten läuft es auf ungeordnete Neuwahlen hin und bis zu 170 Tagen ohne jede handlungsfähige Landesregierung.“

Union und SPD hatten am Sonnabend nach ihrem Koalitionsausschuss in einem Statement betont: „Aus Gründen der Legitimation der Politik sind die Koalitionspartner davon überzeugt, dass unabhängig von der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten baldige Neuwahlen in Thüringen erforderlich sind.“ Das wirft zunächst einmal staatsrechtliche Fragen auf: Eine Bundesregierung und Koalition im Bund kann keine Direktiven geben, was in einem Landtag zu geschehen hat. Mittelbar hat man nur auf zwei Parteien Einfluss: CDU und SPD – wobei die CDU-Fraktion in Thüringen sich noch dagegen sträubt; sie müsste laut einer Umfrage einen Absturz von 22 auf zwölf Prozent fürchten. Die Linke dagegen könnte auf 37 Prozent steigen. Eine Neuwahl könnte Rot-Rot-Grün also eine klare Mehrheit im Landtag bringen, dann könnte die AfD auch nicht weiter alle vor sich hertreiben.

Mit Ramelow wurde am Sonnabend während des Koalitionsausschusses telefoniert. Er soll Kanzlerin Angela Merkel und ihren Mitzuhörern versprochen haben, zeitnah nach seiner Wiederwahl den Weg für eine Neuwahl freizumachen, eine Option wäre eine gezielt verlorene Vertrauensfrage. Im Gespräch mit der „Bild“ betonte Ramelow, SPD, Linke, Grüne, CDU und FDP müssten nun in Erfurt ein paar Dinge gemeinsam abklären – zu seiner Wahl, aber auch zu Haushaltsfragen.

Wenn sich die demokratischen Parteien gemeinsam auf einen Haushalt und auf Neuwahlen verständigen, „dann könnten nach den Sommerferien auch Neuwahlen stattfinden“, so Ramelow. Er verweist darauf, dass schon ein Landesinnenminister fehlt, der das Prozedere in die Wege leiten müsste. Zudem liege noch ein Gesetz, wonach die Wahllisten paritätisch mit Männern und Frauen zu besetzen sind, beim Verfassungsgericht. Am Ende soll jedenfalls nicht die Neuwahl anzufechten sein.