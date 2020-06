Emmanuelle Macron hat seine Politik geändert: Der Staat gibt sich jetzt als präsenter Retter in der Not. (GONZALO FUENTES/DPA)

Franzosen, die Emmanuel Macron nicht mögen, und davon gibt es einige, begründen ihre Einstellung oft mit seiner politischen Ausrichtung, die sie als „neoliberal“ bezeichnen – und liberal zu sein, gilt vielen per se als abstoßend. Macron, sagen seine Kritiker, stehe für sozialen Abbau und einen Rückzug des Staates. Als Beispiele nennen sie etwa den Verkauf eines großen Anteils an der Lotto-Gesellschaft La Française des Jeux und die geplante Privatisierung des Pariser Flughafenbetreibers ADP, gegen die erfolglos ein Referendum gestartet worden war. Darüber hinaus setzte der Präsident Liberalisierungen auf dem Arbeitsmarkt durch. Und Die von ihm geplante und derzeit gestoppte Reform der Arbeitslosenversicherung eine Verschärfung der Regeln für Jobsuchende vor.

Retter in der Not

In der Corona-Krise verkehrt sich dieser Trend allerdings ins Gegenteil. Der Staat als präsenter Retter in der Not und wirtschaftspolitisch steuernder Stratege ist zurück, um die Folgen des strikten zweimonatigen Lockdowns abzufedern. Diese treffen die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt hart: Die OECD geht von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in Höhe von 11,4 bis 14,1 Prozent in diesem Jahr aus, während die Arbeitslosigkeit bis 2021 auf 11,5 Prozent zu klettern droht. Dabei war sie seit Macrons Amtsantritt 2017 von rund zehn auf 8,1 Prozent zurückgegangen, wohl auch durch das von ihm geschaffene wirtschaftsfreundliche Klima. Das Defizit und die Staatsverschuldung, die er ebenfalls dauerhaft senken wollte, dürften auf 121 Prozent des BIP steigen. Mit einer Rückkehr auf Vor-Krisen-Niveau rechnet die Banque de France nicht vor Mitte 2022 – dem Zeitpunkt der nächsten Präsidentschaftswahlen. Anders als geplant wird sich Macron dann, sollte er nochmals antreten, wohl nicht mehr an seiner Reform-Bilanz messen lassen müssen, sondern an der Frage, wie gut er das Land durch diese schwierige Zeit gebracht hat.

Gerade gab die Regierung ein neuerliches Rettungspaket in Höhe von 45 Milliarden Euro bekannt, so dass die Hilfen inzwischen bei insgesamt 460 Milliarden Euro liegen. Allein 18 Milliarden Euro gingen an die Tourismusindustrie, deren Einbußen ein Prozent von Frankreichs BIP betragen dürften. Die Regierung zeigte sich von Anfang an entschlossen, massiv gegen die Krise anzugehen. „Wir werden alles tun, um unsere Angestellten und unsere Unternehmen zu beschützen. Koste es, was es wolle“, versicherte Macron bereits im März. Für mehr als acht Millionen Franzosen gab es ein großzügiges Kurzarbeitergeld. Anders als in Deutschland wird die Mehrwertsteuer jedoch nicht gesenkt. Diese stellt eine wichtige Einkommensquelle für den Staat dar, dem ohnehin Milliarden an Steuereinnahmen durch die Krise wegbrechen.

Vielmehr wurden Hilfen branchenspezifisch verteilt und oft an Bedingungen geknüpft. Nicht nur um Arbeitsplätze zu retten und „unabhängiger von Produktionsketten" zu werden, wie Wirtschaftsminister Bruno Le Maire forderte, sondern auch in Hinblick auf eine klimafreundliche Strategie. Das gilt auch für die Unterstützung in Höhe von acht Milliarden Euro für die Automobilindustrie. Davon sind fünf Milliarden Garantien für den angeschlagenen Hersteller Renault. Im Gegenzug werden dem Autobauer Investitionen in die Elektromobilität abverlangt. Frankreich hat auch – anders als Deutschland – eine Abwrackprämie für Autos mit Verbrennungsmotor beschlossen; darüber hinaus gibt es Kaufprämien für Elektro-, Hybrid- und Wasserstoff-Fahrzeuge.

1,5 Milliarden für „saubere Flugzeuge“

Hohe Auflagen wurden zudem an die Hilfen für die Flugzeughersteller, darunter auch Airbus, und die Zulieferer in Höhe von 15 Milliarden Euro geknüpft. Davon sind sieben Milliarden staatliche Kredite und Garantien für Air France, 1,5 Milliarden Euro sollen in die Forschung für ein „sauberes Flugzeug“ gehen.

Macron versucht, die Krise auf lange Sicht in einen Vorteil zu verwandeln, sie als Hebel zu verwenden, um Frankreichs Industrie für die Zukunft zu rüsten. Auf einem anderen Blatt steht allerdings, ob es Macron in den Umfragen zugutekommen wird, momentan ganz und gar nicht „neoliberal“ zu handeln.