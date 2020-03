Eine Mitarbeiterin eines Friseursalons reicht einen "Shutdown-Gutschein" durch das heruntergelassene Gitter am Eingang. Diese Gutscheine sollen finanziell ein wenig über die Durststrecke der Schließung hinweghelfen. (Frank Rumpenhorst /dpa)

Anderswo wird über eine „Exit-Strategie“ für die Wirtschaft in Zeiten der Pandemie heftig gestritten – Donald Trumps Plan steht. Am Ostersonntag soll der Alltag zurückkehren in den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner müssten „zurück zur Arbeit, unser Land muss zurück, und ich glaube, das wird sehr bald geschehen“, so der Präsident Ende vergangener Woche. Am 12. April sollen die USA die weitreichenden Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus nach dem Willen des Republikaners zumindest lockern; ungeachtet der Tatsache, dass in den 50 Bundesstaaten die Zahl nachgewiesener Infektionen inzwischen weitaus höher ist als in China oder Italien. Und ungeachtet der offenen Frage, ob das US-Gesundheitssystem vor allem in stark betroffenen Regionen wie New York erheblich mehr schwere Krankheitsverläufe verkraften kann.

Auch Deutschland hat die Debatte längst erreicht – unter dem zugespitzten Stichwort „Geld oder Leben“. Es geht um die hochbrisante Frage, wie zwei übergeordnete Ziele gegeneinander gewichtet werden sollen: Der bestmögliche Infektionsschutz vor allem für die Gefährdetsten in der Gesellschaft auf der einen, die Erhaltung von Wohlstand und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit auf der anderen Seite. Eine der ersten Einlassungen kam von dem streitbaren früheren Goldman-Sachs-Chef in Deutschland, Alexander Dibelius. Der Finanzmanager stellte in Frage, dass „zehn Prozent der – wirklich bedrohten – Bevölkerung geschont, 90 Prozent samt der gesamten Volkswirtschaft aber extrem behindert werden“. Auch anderswo in der deutschen Wirtschaft ist gefordert worden, die Politik solle sehr bald signalisieren, wann das ökonomische Leben zurückkehren kann.

Bislang zählen die Empfehlungen der Virologen. Dass der Staat die wirtschaftliche Aktivität auf bislang beispiellose Weise im Nachkriegsdeutschland zum Erliegen bringt, ist die kompromisslose Entscheidung zugunsten einer Minimierung der Sterberate. Das Gegenargument lautet: Wird nicht auch der gesellschaftliche und wirtschaftliche Stillstand Menschen töten, wenn er länger andauert als wenige Wochen? Auch Wohlstandsverlust, Arbeitslosigkeit und soziale Isolation zehren an den Lebensgrundlagen und können alle möglichen physischen wie psychischen Krankheiten bedingen. Und selbst ein so reicher Industriestaat wie Deutschland mit seiner robusten Volkswirtschaft erreicht irgendwann Grenzen der Belastbarkeit, wenn es etwa um staatliche Kompensation für kollabierte Märkte, Unternehmen in Not und rezessionsgeplagte Branchen gilt. Die Politik wird daher zunehmend unter Rechtfertigungsdruck geraten.

Die Bundesregierung verweigert sich dieser Diskussion bislang weitgehend. Und sie tut gut daran. Dass die Beschränkungen des öffentlichen Lebens mindestens bis zum 20. April aufrechterhalten werden (und wohl länger), ist für die Gesellschaft, für jeden einzelnen schmerzhaft. Aber erst nach Ostern werden Wissenschaftler klarer beurteilen können, wie gut die Abstandsregeln greifen, wie sich Infektionsraten möglicherweise in den kommenden Monaten entwickeln und ob die Ressourcen in den Kliniken reichen. Dann schlägt die Stunde der Modellrechnungen. Auf ihrer Grundlage können verantwortliche politische Entscheidung überhaupt erst getroffen werden.

Fürsorge des Staates für jedes Individuum

Wenn Kanzlerin Angela Merkel die Deutschen zur Geduld mahnt, steht dieses nüchterne wie schlüssige Kalkül dahinter. Zugleich eine ethische Grundsatzentscheidung: nicht das Wohl des einzelnen, im Zweifelsfall schwächsten Glieds der Gesellschaft zu opfern für ein wie auch immer konstruiertes Kollektivwohl. Die Fürsorge des Staates für jedes Individuum ist auch Kern unserer Verfassung. Wer wollte und könnte je darüber entscheiden, wie viele Tote wegen fehlender Beatmungsgeräte oder Intensivbetten wir hinzunehmen bereit sind, um den Schaden durch eine schwere Rezession zu begrenzen? Jetzt bereits ein Datum zu nennen für ein Ende des „Shutdowns“ wäre so spekulativ wie fahrlässig.

Kluge und abgewogene Pläne sind in der Pandemiekrise natürlich trotzdem entscheidend. Ein Schlüssel könnte in den immer besseren Testverfahren liegen. Ließen sich weite Teile der Bevölkerung auf Antikörper hin überprüfen, könnten Beschränkungen für die vermutlich immune Gruppe wegfallen. Bislang können Experten nur mutmaßen, wie viele Menschen eine Infektion bereits still überstanden haben. Hier für mehr Klarheit zu sorgen, ist ein Kraftakt, der aber rascher zu bewerkstelligen ist als die Entwicklung eines Impfstoffs. So viel Zeit müssen wir uns geben. Mindestens.