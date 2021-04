Wiebke Winter ist Mitglied des Bundesvorstands und Bundestagskandidatin für den Bremer Wahlkreis 55. (Gottfried Schwarz)

Die Entscheidung fiel spät in der Nacht zu Dienstag: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet soll nach dem Willen des Bundesvorstandes seiner Partei Kanzlerkandidat der Union werden. „Ich freue mich, dass wir eine Entscheidung getroffen haben“, sagte Wiebke Winter, Mitglied des Bundesvorstands und Bundestagskandidatin für den Bremer Wahlkreis 55, gegenüber dem WESER-KURIER am Dienstagmorgen.

Mehr zum Thema Entscheidung im CDU-Vorstand Klare Mehrheit für Armin Laschet als Kanzlerkandidat Nach einer harten Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteivorsitzenden hat der CDU-Bundesvorstand die Frage der Kanzlerkandidatur entschieden. Er stimmte mit ... mehr »

Sie habe dafür gestimmt, „die Kreisvorsitzenden kurzfristig mit ins Boot zu holen. Ich hätte dieses wichtige Votum gerne auf eine breitere Basis gestellt, weil die Umfragen bei den Wählern und an der Basis in jüngster Zeit recht eindeutig waren“. Dieser Antrag war mit 14 zu 29 Stimmen abgelehnt worden. Sie habe die Meinung ihres CDU-Kreisverbandes Bremen-Nord und der Jungen Union Deutschlands in der Sitzung des Bundesvorstands vertreten – beide hatten sich mehrheitlich für Markus Söder ausgesprochen. „Aber ich stehe hinter der demokratisch gefassten Entscheidung des Bundesvorstands, es gibt gute Gründe für dieses Votum, und freue mich auf den Wahlkampf mit Armin Laschet“, sagte Winter.

CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder. (Frank Thomas Koch)

Der Bremer CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder erklärte am Dienstag: „Armin Laschet hat ein klares Votum des Bundesvorstandes erhalten. Das Gremium hat sich nach intensiven Beratungen erneut für ihn ausgesprochen, nachdem gemeinsam die Haltungen auf allen Ebenen der CDU reflektiert worden waren. Dabei wurden alle unterschiedlichen Meinungen und Einschätzungen der aktuellen Situation gehört, was ich richtig und gut finde, wenn sich zwei starke Kandidaten um das Kanzleramt bewerben.„ Sowohl er als auch Markus Söder vertrauen der Entscheidung der gewählten Mitglieder, so Meyer-Heder. “Jetzt liegt es in unser aller Verantwortung, auf allen Eben für Armin Laschet und seinen Politikstil zu werben, damit wir so schnell wie möglich in den geschlossenen Wahlkampf gehen können.“

„Am Ende doch eine schnelle und deutliche Entscheidung. Warum nicht gleich so?“, schrieb der Bremer CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp bei Twitter. „Glückwunsch an Armin Laschet. Er steht seit Jahren glaubwürdig für einen klaren Kurs der Volkspartei der Mitte und hat Regierungs- und Wahlkampferfahrung. Ein Alleinstellungsmerkmal bei der Bundestagswahl 2021.“

++ Dieser Artikel wurde um 15.02 Uhr aktualisiert. ++