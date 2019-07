Raute als Markenzeichen. Die Kanzlerin gibt sich auf die Frage, was der 65. Geburtstag für sie bedeutet, gewohnt bescheiden. Ihr werde bewusst, „dass man immer älter wird“, sagt sie. Zwar sei der 65. nicht ganz so markant wie der 60. oder der 70. Geburtstag. Aber er bedeute eben auch: „Dass man nicht jünger wird. Aber erfahrener. Vielleicht. Alles hat seine gute Seite.“ (Michael Kappeler/dpa)

Es passt ins Bild. Auch ihr 65. Geburtstag beginnt mit Arbeit. Um 9.30 Uhr an diesem Mittwoch tagt das Kabinett. Schon Angela Merkels 60. Geburtstag war geprägt von den Pflichten einer Kanzlerin: Es war frühmorgens, als Angela Merkel nach einem EU-Sondergipfel zur Pressekonferenz erschien. Ein ZDF-Korrespondent hatte vorher gefragt, wer von den Anwesenden denn mitsingen würde. Dann stimmte er an: „Happy birthday, liebe Bundeskanzlerin, happy birthday to you“. Niemand stimmte ein. Merkel nahm es, wie Merkel es nimmt: gelassen. „Hätt’ ich mitsingen müssen, dann wär’s besser geworden.“

Abends dann gab es eine Geburtstagsfeier in der CDU-Zentrale, im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein von ihr gewünschter Vortrag des Historikers Jürgen Osterhammel, der sich eingehend mit den Veränderungen durch Globalisierungsprozesse beschäftigt hat, wegweisend das Werk „Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts“. Auch heute ist alles in Bewegung und Verwandlung. Der jüngste G-20-Gipfel war ein Spiegelbild dessen. Merkel am Rand beim Familienfoto, Autokraten und Todesstrafenverfechter wie der saudische Kronprinz im Zentrum.

Es ist schwieriger geworden. Merkel bekannte damals, immer noch unglaublich neugierig zu sein. Das ist sie geblieben, auch wenn ihre Macht schwinden mag. Es gibt neue Herausforderungen überall, auch auf dem von ihr lange beackerten, dann vernachlässigten Feld der Klimapolitik – plötzlich muss es mehr als das Machbare sein. Die Energiewende, bei aller Kritik am Zustandekommen und der Umsetzung, ist auch ihr Werk. Die Kanzlerin steht für Unbestechlichkeit, Menschlichkeit, eine nie geahnte Modernisierung der Konservativen, manche sagen Beliebigkeit, und trotz aller Härte ein stetiges Bekenntnis zur weiblichen Führungskraft.

Feine Ironie

Sie ist eine Meisterin der feinen Ironie. Der langjährige „FAZ“-Korrespondent Günter Bannas berichtet, wie sie selbst Geburtstagsrunden gerne mit doppelbödigen Botschaften garnierte. So wie beim 40. Geburtstag des damaligen FDP-Vizekanzlers Philipp Rösler, der ihr zuvor Joachim Gauck als Bundespräsidenten aufgezwungen hatte – und den machtpolitischen Erfolg auskostete. Die FDP bezahlte teuer dafür. Sie sagte zu Rösler, erinnert sich Bannas im „Hauptstadtbrief“, dass sie auch hier einen Fachvortrag erwartet hätte. „Als ich meinen 50. feierte, gab es einen zur Hirnforschung. Bei dir hätten wir irgendetwas zum Augenlicht oder zur Klarsicht erwartet.“

Dinge vom Ende her denken, Konsequenzen abwägen – das verkörpert die gelernte Physikerin. Auch wenn ihr eine angebliche Alternativlosigkeit bei manchen Dingen schwer auf die Füße fiel. Mit ihrer Amtszeit wird auch immer die Gründung der AfD verbunden sein. Und manchmal sind ihre Botschaften von Vorsicht geprägt und etwas zu verklausuliert. Die Finanzkrise meisterte sie mit ihrer ruhigen Art, aber die Nachricht, dass der Staat für die Spareinlagen der Bürger einsteht, war so verschachtelt, dass zunächst niemand sie verstand. Wenn sie klar wurde („Wir schaffen das“), gereichte ihr das selten zum Vorteil. Franz-Josef Strauß sagte einmal: „Politiker und Schauspieler haben manches gemeinsam.“ Man muss nur Angela Merkel sehen, wenn sie Donald Trump trifft. Sie erträgt manches Aufplustern mit stoischer Ruhe.

Die Zeiten wandeln sich und einige sehen sie heute in einem milderen Licht. Noch vor einigen Jahren verglich der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel die Kanzlerin mit dem Scheinriesen Tur Tur aus der Augsburger Puppenkiste: Merkel werde immer kleiner, je näher man ihr komme. Heute schreibt Gabriel, der bei ihr gerade in der Flüchtlingskrise die Verkörperung des Christlichen im Parteinamen der CDU gesehen hat, anlässlich ihres Geburtstages über sie in einem Beitrag für den „Tagesspiegel“: „Selbst im Sitzen strahlt die deutsche Regierungschefin noch mehr politische Kraft aus als viele, die stehend und in scheinbarer Größe vor ihr posieren“.