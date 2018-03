Horst Seehofer (5. von links) mit der Führungsriege seines Ministeriums. (Screenshot/BMI)

Neun Männer, akkurat in Anzug samt Krawatte, lachen in die Kamera. Heimat- und Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine neuen Staatssekretäre präsentiert. "Führungsmannschaft des BMI komplett" ist der Text zu dem Bild übertitelt. Passenderer wäre wohl: "Willkommen im Männerministerium".

Die Herrenriege auf dem Foto verdeutlicht besser als jede Infografik, jede Statistik oder lange Reportage, dass in unserem Land in Bezug auf Vielfalt in der Politik gehörig etwas schiefläuft. Das Bild beweist, dass Politik in weiten Teilen in Deutschland immer noch Männersache ist. Dass Leitungsposten oft weiße, ältere Männer, meist mit Jura-Examen oder sonstigem akademischen Grad, erhalten.

Na klar, die Kanzlerin ist eine Frau: Angela Merkel. Doch trotzdem sind Frauen in der Politik massiv unterrepräsentiert. Mit nur 30,9 Prozent wurden 2017 so wenige Frauen in den Bundestag gewählt wie zuletzt 1998. Noch nie lag die Quote der Abgeordneten auch nur annähernd an der 50-Prozent-Marke (Rekord bislang: 36,5 Prozent). Die historische Chance, in Deutschland erstmals eine zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern besetzte Regierung aufzustellen, vermasselte die CSU.

Wieso ruft Merkel die CSU nicht zurück?

Wieso ruft die Kanzlerin ihren Heimatminister oder die CSU nicht zurück? Warum stellt die SPD nicht eine Ministerin mehr auf, um die paritätisch besetzte Regierung auch ohne CSU zu erreichen? Warum sind auch im Verkehrs- und Wirtschaftsministerium ausschließlich Männer Staatssekretäre?

Doch, das ist ein Trost, es regt sich Protest gegen diese verkrusteten Strukturen. "Nicht meine Heimat", schrieb Grünen-Politikerin Hannah Neumann aus Berlin auf Twitter und erhielt tausendfach Zuspruch.

Die empörte Debatte, die sie angestoßen hat, ist auch 100 Jahre nachdem Frauen das erste Mal in Deutschland wählen durften, nicht unumstritten. Sogleich unken viele User Sätze wie "Qualifikation sollte zählen" oder "Haben wir keine wichtigeren Probleme?".

Einem Bericht des Tagesspiegels zufolge soll die Frauenbeauftragte im BMI nicht einverstanden gewesen sein mit der Besetzung der Posten. Offenbar kann selbst sie nichts ausrichten. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass es im gesamten Beamtenapparat des BMI keine gleichwertig qualifizierte Frau für einen Staatssekretärsposten gab! Und falls doch, ist das noch erschreckender.

Was sagt das BMI eigentlich zu der Kritik? Kurzzeitig entfernte sie das Foto einfach von der Homepage. Eine naive, vorschnelle Reaktion. So, als könne das Löschen des Fotos darüber hinwegtäuschen, dass die Männer weiter im Amt sind. Das sah das BMI offenbar ein – nach einer erneuten Welle des Spotts im Netz – und stellte das Bild wieder online.

Der langjährige bayrische Alleinherrscher Seehofer zeigt wenig Problembewusstsein: Er ließ auf der Bundespressekonferenz am Mittwoch verkünden, diejenigen als Staatssekretäre ausgewählt zu haben, die aus seiner Sicht die Richtigen seien. Doch genau das ist Teil des Problems.