Die Entscheidung fiel spät in der Nacht zu Dienstag: Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet soll nach dem Willen des Bundesvorstandes seiner Partei Kanzlerkandidat der Union werden. „Ich freue mich, dass wir eine Entscheidung getroffen haben“, sagte Wiebke Winter, Mitglied des Bundesvorstands und Bundestagskandidatin für den Bremer Wahlkreis 55, gegenüber dem WESER-KURIER am Dienstagmorgen.

Sie habe dafür gestimmt, „die Kreisvorsitzenden kurzfristig mit ins Boot zu holen. Ich hätte dieses wichtige Votum gerne auf eine breitere Basis gestellt, weil die Umfragen bei den Wählern und an der Basis in jüngster Zeit recht eindeutig waren“. Dieser Antrag war mit 14 zu 29 Stimmen abgelehnt worden. Sie habe die Meinung ihres CDU-Kreisverbandes Bremen-Nord und der Jungen Union Deutschlands in der Sitzung des Bundesvorstands vertreten – beide hatten sich mehrheitlich für Markus Söder ausgesprochen. „Aber ich stehe hinter der demokratisch gefassten Entscheidung des Bundesvorstands, es gibt gute Gründe für dieses Votum, und freue mich auf den Wahlkampf mit Armin Laschet“, sagte Winter.

Der Bremer CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder erklärte am Dienstagmorgen: „Nach einer langen Nacht gibt es eine sehr eindeutige Entscheidung für Laschet. Ich habe für Bremen gesagt, dass es an der Basis sehr differenzierte Meinungen dazu gibt. Das Votum des Landesvorstandes ist aber ziemlich klar. Ich würde jetzt erwarten, dass Herr Söder sein Wort hält und diese Entscheidung akzeptiert.“

Kurzzeitig Verwirrung gab es am Dienstagabend nach Angaben von Sitzungsteilnehmern, weil Meyer-Heder die Registrierungsmail für die Abstimmung vermisste. Er wurde daraufhin von Laschet darauf aufmerksam gemacht, dass er als Bremer Landesvorsitzender im CDU-Bundesvorstand beratendes Mitglied und nicht stimmberechtigt sei.

