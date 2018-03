Gisela Walsken, Regierungspräsidentin Köln und Jürgen Fenske, Vorstandsvorsitzende der Kölner Verkehrs-Betriebe KVB. (Horst Galuschka)

Selten war es verkehrspolitisch so spannend und intensiv wie in den vergangenen Wochen. Erst die wegweisenden Festlegungen im Koalitionsvertrag, dann die Diskussion um den steuerfinanzierten, kostenlosen ÖPNV sowie das Urteil aus Leipzig zu Fahrverboten in Innenstädten: Alle Akteure haben die Schlüsselrolle der öffentlichen Verkehrsunternehmen für Klimaschutz und Luftreinhaltung in den Städten erkannt und zum Thema gemacht. Zwar wird der Begriff Verkehrswende dabei nicht explizit genannt, aber die Anzeichen verdichten sich, dass wir am Anfang dieses längst überfälligen Wandels stehen. Und er ist richtig, denn Deutschland braucht die Verkehrswende!

Die Koalitionäre aus CDU/CSU und SPD haben mit dem Koalitionsvertrag ein klares und starkes Signal gesetzt: Die politischen Entscheider im Bund haben erkannt, dass ein „Weiter so!“ in der Verkehrspolitik nicht ausreicht, um die notwendigen Emissionseinsparungen zu erreichen. Für Luftreinhaltung und Klimaschutz müssen die Systeme des ÖPNV umfangreich erneuert und ausgebaut werden. Zwar gehört der deutsche Nahverkehr mit seinen jährlich über zehn Milliarden Fahrgästen schon heute zu den modernsten und effizientesten ÖPNV-Angeboten weltweit. Doch ein nennenswertes Wachstum über die jährlich üblichen zwei bis drei Prozent hinaus, ist in den Großstädten und Ballungsräumen aufgrund der in Stoßzeiten längst erreichten Kapazitätsgrenzen kaum möglich. Das führt dazu, dass unsere Branche zwar jährlich wächst, aber nur mit dem Verkehrsmarkt insgesamt, unser Marktanteil stagniert.

ÖPNV muss ausgebaut werden

Auch diese Wende hin zu mehr Menschen, die das Auto stehen lassen und stattdessen Bus und Bahn nutzen, müssen wir schaffen. Die notwendigen Maßnahmen dafür haben wir der Bundesregierung jetzt in einem Sofortprogramm vorgeschlagen. Eine Debatte über kostenlosen Nahverkehr macht dabei mindestens solange keinen Sinn, wie unsere Branche nicht über die notwendigen Kapazitäten verfügt, um den Fahrgastzuwachs in gewohnt guter Qualität bewältigen zu können. Das bedeutet, es geht zunächst um den Kapazitätsausbau: Strecken, Haltestellen, Technik, Fahrzeuge, Personal. Das funktioniert nur mit Hilfe einer ausreichenden öffentlichen Finanzierung. Ein gut ausgebautes öffentliches Nahverkehrssystem kostet viel Geld, aber es ist wertvoll für alle – denn schließlich geht es um den Klimaschutz und um die Gesundheit der Menschen in den Städten. Wie Verkehrswende geht, zeigt Wien: Der Umweltverbund aus ÖPNV, Rad und Fußgängern hat einen Anteil von 75 Prozent am innerstädtischen Verkehr.

Unser Gastautor:

Jürgen Fenske ist Vorstandsvorsitzender der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB). Zudem vertritt er seit 2009 als Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) die Interessen von über 600 Mitgliedsunternehmen.