Alarmzeichen: eine rasant verlaufende Schnee- und Gletscherschmelze am Kongsfjord in Spitzbergen. (Alfred-Wegener-Institut/René Bürgi)

Die Beschlüsse des Klimagipfels 2015 in Paris wurden als Durchbruch gefeiert. Um 1,5 Grad soll die mittlere globale Erdtemperatur demnach maximal zunehmen. In Paris wurden aber überwiegend Absichtserklärungen beschlossen. Was erwarten Sie nun vom Klimagipfel in Kattowitz?

Hans-Otto Pörtner: Ich erwarte von Kattowitz, dass die Umsetzung angeschoben wird. Dafür muss das Aufgabenheft für die Länder abgeschlossen werden: Wie sie ihre jeweiligen Emissionen konkret an die Pariser Klimaziele anpassen wollen.

Wer ist in der Pflicht?

In der Pflicht sind in erster Linie die Hauptemittenten, das sind die Industrieländer. In der Pflicht sind aber alle, denn wir haben nur einen Planeten. Alle 195 Nationen sollten ihren Beitrag leisten. Und das unter der eindeutigen Erkenntnis, dass das Verbrennen ­fossiler Energiebrennstoffe zu Kohlendioxid -Emissionen und damit zum Klimawandel und seinen Schäden und enormen Kosten führt.

Nun liefen die Vorverhandlungen zu Kattowitz recht schleppend. Sie klingen dennoch relativ optimistisch. Woher nehmen Sie die Zuversicht?

Ich bin optimistisch, weil aus der Sicht des Weltklimarats jetzt alle Fakten auf dem Tisch liegen. Der im Oktober vorgelegte Sonderbericht ist so politiknah wie kein anderer zuvor. Dieser Bericht sagt eindeutig: Es bringt deutliche Vorteile, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen und nicht auf zwei Grad steigen zu lassen. Der Bericht sagt auch ganz klar, dass wir hierfür bis 2030 im Vergleich zu 2010 die Emissionen um 45 Prozent reduzieren müssten. Und diese Reduzierung sollte möglichst bald einsetzen, ansonsten wird es sehr, sehr schwierig werden, das 1,5-Grad-Klimaziel zu halten. Es gibt eine Klarheit in den Aussagen, die wir in diesem Ausmaß bisher nicht hatten.

1,5 Grad heißt aber nicht, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Oder?

Es ist nicht das Paradies, auf das wir uns zubewegen. Wir werden bei einer mittleren globalen Temperaturerhöhung von 1,5 Grad den Klimawandel zunehmend spüren, wir werden Extremereignisse erleben, wir werden Menschenleben verlieren, aber wir können noch vieles in den Griff bekommen. Auch gehen der Natur und dem Menschen Lebensräume teilweise verloren, Menschen werden wandern, die Migration wird zunehmen. Man sieht es bereits in Regionen Afrikas, die durch extreme Dürre betroffen sind. Man wird es auch in den Regionen sehen, wo die Kombination von ­extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit nur auszuhalten ist, wenn Klimaanlagen zur Verfügung stehen. Das 1,5-Grad-Ziel ist ein Kompromiss zwischen dem, was nötig ist, und dem, was über die Zeit machbar erscheint.

Mehr zum Thema Kommentar zur UN-Klimakonferenz in Polen Halten, was Paris versprochen hat Selbst die ambitioniertesten Absichten bleiben ohne verbindliche Regeln wirkungslos, kommentiert ... mehr »

Schaffen wir dieses Klimaziel?

Ich glaube, dass wir es schaffen können. Es gibt vier bedeutsame Schlussfolgerungen aus dem Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel. Die erste ist, dass wir nach den Gesetzen von Physik und Chemie den Klimawandel stoppen können. Auch wenn wir bereits eine gehörige Menge von CO2 und anderen Treibhausgasen in die Atmosphäre geblasen haben. Der zweite Punkt: Wir haben Technologien zur Verfügung, die es uns erlauben, die Emissionen drastisch zu reduzieren und bis 2050 auf netto null zu bringen.

Das heißt: Wo immer dann noch Treibhausgase entstehen, müssen sie an anderer Stelle reduziert werden. Das ist eine große Herausforderung. Der dritte Punkt ist die Steuerung der Finanzströme. Wenn wir bedenken, dass wir global jedes Jahr Hunderte von Milliarden Euro in fossile Brennstoffe investieren und diese subventionieren, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, diese Gelder anderweitig zu investieren und die erneuerbaren Energien in internationaler Kooperation weiter auszubauen. Und dann kommen wir zum vierten Punkt: Das ist der sogenannte Flaschenhals.

Das ist die politische Ebene, die letztlich Entscheidungen fällen, dafür überzeugend eintreten und die Führung übernehmen müsste, um diese Ideen umzusetzen. Mit dieser Führung könnte die Gesellschaft sich als Ganzes umstellen und nach Alternativen suchen. Ergänzend könnte ein Strukturwandel es dem einzelnen Menschen möglich ­machen, sich nachhaltig aufzustellen. Etwa bei Bio-Lebensmitteln oder alternativen Energien im Transport. Das, was momentan noch ein Nischenmarkt und ein Luxussegment und deshalb mit höheren Kosten verbunden ist, müsste billiger werden.

An welche Technologien denken Sie konkret?

Ich denke an alternative Energien für Elektrizität, Hauswärme und Transport. Für Sorgenkinder wie den Schiffsverkehr und den Flugverkehr gibt es Möglichkeiten, auf Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe umzusteigen. Der Sonderbericht hat eine Übergangszeit definiert, in der dieser Umstieg klappen sollte. Das ist meiner Ansicht nach ein ziemlich klarer Weg. Es gibt sicherlich noch technologische Fragen. Ideal wäre es etwa, wenn wir CO2 direkt aus der Atmosphäre ziehen könnten und entweder wegspeichern oder in Kraftstoffen recyceln. Ich selbst habe ein Windgas-Auto, das mit Erdgas fährt, für das aber schon in gleicher Menge CO2 recycelt wird und das dadurch netto emissionsfrei ist. Allerdings ist das momentan ein Nischenmarkt.

Hans-Otto Pörtner im Bremer IPCC-Büro am Markt. Der Professor ist Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II des Weltklimarats und gehört damit zu den einflussreichsten ­Klimaforschern in Deutschland. (Kuhaupt)

Im Prinzip ist die Grundlage dieses Wandels ein komplettes Umdenken . . .

Ja. Und diese Transformation ist enorm und ohne Beispiel. Die Dimension der wirtschaftlichen und industriellen Umstellung wird von einigen Kollegen verglichen mit der Umstellung von einer Friedens- auf eine Kriegswirtschaft. Mit dieser Umstellung würden wir auch die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erreichen können.

Wenn Bio-Lebensmittel und bestimmte Kraftstoffe günstiger werden sollen, müsste dann im Gegenzug die Emission von CO2 teurer werden?

Ja. Maßnahmen auf hoher Ebene wären geeignet, in vielen Sektoren Umstellungen zu erreichen. Das könnte über einen CO2-Preis passieren. Sei es eine CO2-Steuer oder sei es ein Maß, in dem die Kosten durch Klimaschäden eingepreist sind. Diese Umsteuerung darf für den einzelnen Bürger nicht teurer werden – auch, um ihn bei diesem Prozess mitzunehmen. Das ist sicherlich ein Idealbild, irgendwo wird es auch zwicken und zwacken. Aber letztlich ist dieser Weg alternativlos.

Wir haben nicht die Alternative, weiterhin Emissionen zu produzieren und damit einen Klimawandel anzuschieben, der in der Evolutionsgeschichte des Menschen einmalig ist und nur mit Klimaveränderungen vergleichbar wäre, die wiederholt Massensterben von Tieren und anderen Organismen in der Erdgeschichte ausgelöst haben. Jetzt sind auch der Mensch selbst und seine Zivilisation bedroht.

Halten Sie das wirklich für realistisch? Sie geben uns nur zehn bis zwölf Jahre Zeit, diesen großen Transformationsprozess in die Wege zu leiten.

Nein, ich würde sagen, ich gebe Ihnen diese Zeit, die 45 Prozent bis 2030 zu erreichen. Die Umsteuerung muss im Prinzip heute anfangen – jedes Jahr zählt, jede Entscheidung, jede Wahl von Technologien. Das heißt: Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir haben 30 Jahre lang gewartet, so lange gibt es schon das Wissen über den Klimawandel. Nun ist es an der Zeit, Butter bei die Fische zu geben.

Bis wo steht uns das Wasser in Bremen, wenn wir doch so weitermachen sollten wie bisher? Sagen wir mal in den Jahren 2030 und 2050.

In diesem Jahrhundert müssen wir uns für Bremen keine großen Sorgen machen. Wenn wir einen ungebremsten Klimawandel erleben sollten, kommt es zu einem Meeresspiegelanstieg von bis zu einem bis anderthalb Meter. Das kann man durch Deichbau und ähnliche Anpassungsmaßnahmen auffangen. Aber: Wir haben Kipp-Punkte im Klimasystem, die für Eisschilde und damit den Meeresspiegel mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei einer globalen Temperaturzunahme zwischen 1,5 und zwei Grad liegen.

Jenseits dieses Kipp-Punktes schmelzen dann die Eisschilde verstärkt ab. Das betrifft vor allem Grönland und die Antarktis. Wenn dieser Kipp-Punkt überschritten wird, beschleunigt dies vermutlich den Meeresspiegelanstieg. Über die Jahrhunderte könnte es einen Meeresspiegelanstieg geben, der zehn bis zwölf Meter umfasst. Andere Kipp-Punkte betreffen die Methan-Emissionen in den Zonen des Permafrosts und die Küstenerosion in der Arktis. Es gibt Dynamiken im Erdsystem, die wir mit unserem globalen Handeln nicht mehr ­ignorieren können. Wir haben jetzt 8000 bis 10 000 Jahre Klimastabilität gehabt. Die Hälfte der Menschheit lebt im Bereich bis zu 200 Kilometer von der Küste entfernt.

Mehr zum Thema Verheerende Naturkatastrophen US-Behörden warnen vor schweren Schäden durch Erderwärmung Die USA bekommen die Auswirkungen des Klimawandels schon heute schmerzhaft zu spüren - durch ... mehr »

Müssen wir Menschen mehr als bisher auf lange Distanz denken?

Das Problem dabei ist: Ein dramatischer Meeresspiegelanstieg entwickelt sich über Jahrhunderte. Aber vieles, was wir da anschieben, ist irreversibel. Das kann man nicht einfach zurückfahren. Ein anschauliches Beispiel: Arktische und antarktische Eisschilde reichen bis in große Höhe. In dieser Höhe ist es kalt. Schmelzen diese Eisschilde aber aufgrund der Klimaerwärmung ab, so liegt die Oberfläche der Eisschilde deutlich niedriger. Und damit in einem Bereich, wo nach einer Erwärmung die Temperaturen schwerlich erreicht werden können, um die Schilde wieder aufzubauen.

Aber wie kann man solch relativ abstrakte und komplexe Prozesse den Menschen verdeut-­lichen?

Das ist ein Dilemma. Der Mensch reagiert dann, wenn er eine akute Situation erlebt. Aber wir haben doch eigentlich eine Gesellschaft, die mit Vollkasko-Mentalität auf ­Sicherheit setzt und nach dem Vorsorgeprinzip handelt. Man fragt sich, wenn man solche Risiken am Horizont sieht, warum Vorsorgeprinzip und Versicherungsmentalität in diesem Punkt nicht greifen. Am Ende werden nämlich Schäden eintreten, gegen die man sich nicht mehr versichern kann. Und das sind letztlich Dimensionen, die man meines Erachtens auch dem Bürger klarmachen kann: Die Menschheit gefährdet ihre Lebensgrundlagen, weil sie nicht nachhaltig wirtschaftet.

Und die Auswirkungen dieses nicht nachhaltigen Wirtschaftens werden bereits jetzt für den einzelnen Menschen erlebbar. Sehen Sie den letzten Sommer in Deutschland oder vor ein paar Wochen die extremen Niederschläge in Italien. Das sind Ereignisse, wo wir aus wissenschaftlicher Sicht zwar nicht sagen können, das ist der Klimawandel. Wir können aber sagen: Die extreme Hitze und die höhere Intensität der Niederschläge passen zu unseren Vorhersagen. Das bringt der Klimawandel mit sich, das wird in einigen Jahren unsere neue Normalität werden. Demnach bringt die numerisch relativ kleine Änderung der mittleren globalen Temperatur Schwankungen und Extreme mit sich, die regional bereits massive Auswirkungen auf den Menschen haben.

Das Interview führten Norbert Holst und ­Christian Mayr.

Zur Person

Hans-Otto Pörtner (63) ist seit Oktober 2015 Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe II des Weltklimarats (IPCC) und gehört zu den Verfassern des IPCC-Sonderberichts zur globalen Erwärmung um 1,5 Grad, der im Oktober dieses Jahres erschienen ist. Die Arbeitsgruppe II beschäftigt sich mit den ­Folgen des Klimawandels. Zudem leitet er die ­Abteilung für integrative Ökophysiologie am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.