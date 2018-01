Ein türkischer Leopard 2A4-Panzer an der syrischen Grenze. Im Auswärtigen Ausschuss würde Elisabeth Motschmann gegen eine Nachrüstung stimmen. (dpa)

Wie schätzen Sie die aktuelle Lage im Konflikt zwischen der Türkei und Syrien ein?

Elisabeth Motschmann: Das ist im hohen Maße besorgniserregend. Ich halte das nicht für eine Aktion der Verteidigung, sondern für einen Angriff. Es liegt seit Langem im Interesse von Präsident Erdogan, eine 30 Kilometer lange Schutzzone, wie er sie selbst nennt, auf syrischem Boden zu installieren. Nach seinen Aussagen soll dies zur Selbstverteidigung und zum Schutz seines Landes dienen.

Hierbei handelt es sich aber eben nicht um Schutz, sondern um einen Angriff. Ich halte das ganz klar für völkerrechtswidrig. Wenn wir bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim Sanktionen befürworten und auch weiter ausüben, dann muss man sagen, auch hier liegt ein Völkerrechtsbruch vor. Darauf müssen wir gezielt reagieren. Dieses Vorgehen beschädigt das Ansehen der Nato, wenn ein Bündnispartner im Alleingang eine solche Aktion startet. Das Ganze ist im Interesse von Russlands Präsident Putin, der seinen Einfluss weiter festigen will.

Bei der türkischen Offensive auf die syrisch-kurdische Region Afrin sollen laut Medienberichten auch deutsche Panzer zum Einsatz kommen. Muss die Bundesregierung ihre Rüstungsexporte stärker kontrollieren?

Zunächst müssen wir konstatieren, dass die Bundesrepublik weltweit die schärfsten Kontrollregeln bei Rüstungsexporten hat. Nun will die Türkei ihre 300 Leopard-2-Panzer nachgerüstet haben. Im Auswärtigen Ausschuss würde ich mich klar dagegen aussprechen. Das können wir nicht verantworten. Das ist ein Krisengebiet und in Krisengebiete liefern wir keine Waffen und das gilt natürlich auch für diese Region, auch wenn die Türkei ein Nato-Partner ist.

Es muss darüber diskutiert werden, wie die Türkei ihr Selbstverständnis in dem Bündnis künftig selbst definiert und wie wir das betrachten. Ich finde es gut, dass die geschäftsführende Regierung gesagt hat, dass die kommende Regierung hier klare Regeln und auch eine Antwort finden muss und damit nicht die Koalitionsverhandlungen belastet. Da sieht man, wie wichtig es ist, dass wir eine stabile Regierung haben, um auf die Krisen in der Welt antworten zu können.

Der Konflikt wird nicht nur vor Ort ausgetragen, sondern auch in Deutschland, wie beispielsweise am Flughafen in Hannover, wo es eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken gab. Wie bewerten Sie diese Verlagerung?

Das sehe ich natürlich äußerst kritisch. Ich finde es gut, dass der Bundespräsident in dieser Woche muslimische Verbände empfangen hat, unter anderem Vertreter des Vereins Ditib. Die hier lebenden Türken müssen sich deutlich von den Geschehnissen in ihrer Heimat distanzieren. Ich sage ganz klar: Wir wollen diesen Streit nicht auf deutschem Boden. Wir wollen ihn natürlich auch nicht auf türkischem Boden. Ich finde, es müssen politische Lösungen gefunden werden. Es muss ein ernsthafter Dialog mit den in Deutschland lebenden Türken geführt werden. Wir müssen uns politisch auseinandersetzen und damit versuchen zu verhindern, dass der Streit in unserem Land ausgetragen wird.

Wäre eine stärkere Kontrolle des Vereins Ditib sinnvoll?

Ditib wird stark aus der Türkei gesteuert. Das ist natürlich kritisch zu sehen. Wenn in bestimmten Städten von bestimmten Gruppen dieser Streit geschürt wird, muss meiner Auffassung nach stärker kontrolliert werden. Ich bin allerdings dagegen, alle Türken oder alle Muslime unter Generalverdacht zu stellen. Das ist immer die Gefahr, dass man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Aber die Vorfälle sind ernst und wir müssen sie ernst nehmen.

Die Fragen stellte Aljoscha-Marcello Dohme.

Zur Person:

Elisabeth Motschmann ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Seit 2013 ist die Bremerin Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Bei den Koalitionsverhandlungen ist sie Teil der Arbeitsgruppe Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und Medien.