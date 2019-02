"Wir müssen am Ende eine CDU haben, die im Programm und an den Köpfen für die einzelnen Flügel entsprechend erkennbar ist", meint die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. (Sebastian Gollnow/dpa)

Vor genau zwei Monaten haben Sie sich auf dem Bundesparteitag gegen zwei männlichen Konkurrenten als Vorsitzende der CDU durchgesetzt. Wie ist Ihr Verhältnis heute zu Jens Spahn und Friedrich Merz?

Annegret Kramp-Karrenbauer: Zunächst: Es fühlt sich viel länger an als zwei Monate (lacht). Mein Verhältnis zu beiden ist gut. Beide bringen sich ein, Jens Spahn im Präsidium, und mit Friedrich Merz telefoniere ich ziemlich regelmäßig. Unterm Strich war es ein fairer Wettbewerb, bei dem keine Narben zurückgeblieben sind.

Spahn macht reichlich Schlagzeilen, aber um Merz ist es recht ruhig geworden. Unterstützt er die Parteiführung nur sehr diskret?

Er konzentriert sich auf seinen Beruf und steht mir und der Partei mit Rat und Tat zur Seite.

Der Bremer CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder sagte jüngst öffentlich, ein Vorsitzender Friedrich Merz hätte der CDU im Bürgerschaftswahlkampf Stimmen gekostet. Meyer-Heder hofft auf ein Jamaika-Bündnis an der Weser. Ist das nicht auch wieder eine Perspektive für den Bund?

Was den Bund betrifft: Wir sind in einer Koalition, und wir sind gewählt worden, damit wir gut regieren. Das wollen wir auch tun, selbst wenn es immer wieder Fragen gibt, bei denen wir unterschiedlicher Auffassung sind.

Und mit Blick auf Bremen?

Zunächst muss man den Wahlkampf so führen, dass man mit Abstand stärkste Kraft wird. Dann muss man anhand der eigenen Programme prüfen, mit wem man die größten Schnittmengen hat. Entscheidend ist die Frage, was das Land braucht. Im Bund wiederum habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mir nach der letzten Bundestagswahl ein Jamaika-Bündnis gewünscht habe. Es ist leider nicht dazu gekommen, aber es bleibt eine Option für die Zukunft – wenn es denn irgendwann mal wieder um diese Frage geht.

Die SPD will ihren Abwärtstrend durch eine sehr ambitionierte Reform des Sozialstaates stoppen. Dem CDU-Lieblingsprojekt Mütterrente will sie nun auch noch eine Respekt-Rente für Geringverdiener hinzufügen. Gehen Sie da mit?

Leistung muss sich lohnen – insbesondere für diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Und es ist vollkommen richtig, sich um jene zu kümmern, die am Ende trotzdem nur eine Rente in Höhe der Grundsicherung erhalten. Die Frage haben wir gemeinsam im Koalitionsvertrag gestellt und für diese Gruppe wollen wir eine Antwort geben. Was jetzt die SPD vorschlägt, ist jedoch in mehrfacher Hinsicht sehr problematisch.

Nämlich?

Sie geht über den Koalitionsvertrag hinaus. Sie verändert die Prinzipien der Rentenversicherung, und das führt zu neuen Ungerechtigkeiten. Zudem würde das Ganze sehr teuer. Im Koalitionsausschuss werden wir in der kommenden Woche über das SPD-Modell sprechen. Das erste, was wir für eine seriöse Debatte brauchen, ist eine klare Berechnung der Kosten. Finanzminister Olaf Scholz muss dann sagen, wie das finanziert werden soll.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat ja gerade gesagt, dass er lieber die Sozialabgaben für die Unternehmen senken will.

Die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft im Euroraum, aber auch in Deutschland werden gerade nach unten korrigiert. Die Stimmung trübt sich ein. Wir müssen also erst einmal etwas erwirtschaften, bevor man Debatten darüber führt, wo man das Geld wieder ausgibt. Der Wohlstand von morgen sichert sich nicht von selbst. Da muss investiert werden in Innovationen. Unsere Unternehmen müssen aber auch wettbewerbsfähig bleiben, wenn es um die Kostenbelastung im Vergleich zu anderen europäischen Staaten geht.

Zurück zur CDU: Die Regionalkonferenzen im vorigen Herbst haben eine sehr muntere, aber auch sehr inhomogene Partei gezeigt. Auf welchen Feldern müssen Sie als Vorsitzende von 416 000 Mitgliedern nun besonders viel Versöhnungsarbeit leisten?

Die CDU war immer eine vielfältige Partei – das ist auch Wesensart einer Volkspartei. Deswegen heißen wir ja Union: Es geht darum, unterschiedliche Wurzeln und Kräfte zusammenzuführen. Der faire und demokratische Wettbewerb um den Parteivorsitz hat dazu eher beigetragen.

Es gibt ja Tendenzen dahin, etwa die Gruppierung „Werte-Union“, die ausdrücklich den Wandel in den Unionsparteien gestalten will.

Wir waren immer dann besonders stark, wenn sich die drei Wurzeln konservativ, liberal und sozial in unserem Gesamtauftritt wiedergefunden haben, also sowohl im Programm als auch in den Personen. Und es gab immer die Diskussionen, ob wir das erfüllen, ob nicht einer der Flügel etwas stärker werden muss.

Offenbar gibt es die auch jetzt.

Richtig. Und Aufgabe der Parteivorsitzenden ist es, diesen Prozess etwa über das Grundsatzprogramm zu steuern. Wir müssen am Ende eine CDU haben, die im Programm und an den Köpfen für die einzelnen Flügel entsprechend erkennbar ist.

Sie legen gleich am Sonntag und Montag damit los: In einem „Werkstattgespräch“ will die CDU-Spitze die Asyl- und Migrationspolitik weiterentwickeln – auch mit Blick auf die Europawahl. Was wollen Sie anders machen?

Mit rund hundert Praktikerinnen und Praktikern, mit Experten aus der Partei, mit etlichen Verantwortlichen aus Bund, Ländern und Kommunen werden wir uns alles ganz genau und konkret anschauen: das gesamte Verfahren, von den europäischen Außengrenzen bis zur Frage der Rückführung oder eben der Integration. Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was sind die Gründe, wenn es nicht funktioniert? Liegt es an der Gesetzgebung, liegt es an mangelnden technischen oder finanziellen Mitteln – darüber wollen wir mit Menschen aus der Praxis sprechen.

Und dann?

Ziel ist es, konkrete Vorschläge zu machen, wie man etwas verbessern kann. Das kann den Schutz der europäischen Außengrenzen betreffen, dann gehört es ins Europawahlprogramm. Es kann aber auch den Vollzug betreffen, Anforderungen und Wünsche an die Bundesregierung. Ich will da den Ergebnissen der Workshops nicht vorgreifen. Für die Partei und für mich ist das ein neues Format, und ich bin sehr gespannt darauf.

Als CSU-Landesgruppenchef Dobrindt im vorigen Mai von einer „aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie“ sprach, entgegneten Sie: „Wir stehen zu dieser Rechtslage.“ Gilt das noch?

Ja. Ich habe den Begriff damals auch deshalb kritisiert, weil er etwas negativ belegt, was in unseren Rechtssystem angelegt ist. Wir haben ein sehr individuelles Asylrecht. Aber wir schauen uns die Rechtslage nun sehr genau daraufhin an, was funktioniert. Es gibt etwa von Verwaltungsrichtern sehr viele Vorschläge, wie man Prozesse auch effektiver gestalten kann. Es ist ja auch schwierig für die Betroffenen, wenn sie sehr lange auf eine Entscheidung warten müssen.

Abschließend eine Frage auch an die frühere Innenministerin eines Bundeslandes. Was bedroht unsere freiheitliche Grundordnung gerade mehr: migrantische Parallelgesellschaften mit eigenen Rechtsvorstellungen oder ein heimischer Populismus, der zum Teil ins Rechtsextreme übergeht?

Man kann hier nicht von mehr oder weniger reden. Fakt ist, dass wir und Deutschland und Europa in einer Situation sind, in der die Anforderungen von außen an uns wachsen. Migration wird auch in der Zukunft ein Thema bleiben. Also müssen wir Wege finden, wie wir Migration steuern und auch begrenzen. Diejenigen, die humanitäre Hilfe brauchen, bekommen sie – aber diejenigen, die hier sind, müssen auch entsprechend integriert werden. Das ist eine komplexe Aufgabe.

Manche zweifeln oder bestreiten gar, dass sie zu lösen ist.

Die größte Schwäche wäre es, wenn wir uns aufspalten. Und zwar in genau diese Richtungen: Parallelgesellschaften oder auch Gruppen, die zunehmend unser demokratisches System als Ganzes ablehnen. Das sind allesamt Angriffe auf die Art und Weise, wie wir bisher leben. Allen diesen Angriffen muss man konsequent entgegentreten; da kann man nicht abwägen, ob etwas schlimm oder weniger schlimm ist.



Die Fragen stellte Joerg Helge Wagner.

Zur Person

Annegret Kramp-Karrenbauer ist am 7. Dezember 2018 zur Bundesvorsitzenden der CDU gewählt worden, nachdem sie zehn Monate lang Generalsekretärin gewesen ist. Die 56-jährige Juristin aus Völklingen hatte ab 2000 diverse Ministerposten im Saarland inne und war von 2011 an Ministerpräsidentin. Die bekennende Katholikin ist verheiratet und Mutter dreier Kinder.