Beim Thema Hardware-Umrüstung für Dieselautos haben Sie von Ihren Kollegen ja eine deutliche Rückendeckung bekommen.

Svenja Schulze: Ja. Ich finde es sehr gut, dass die Umweltministerinnen und Umweltminister mit ganz großer Mehrheit gesagt haben, dass Hardware-Nachrüstungen notwendig sind, um die Probleme zu lösen. Wir haben schon eine Menge vorangebracht, um die Luft sauberer zu machen, um Stickstoffdioxid zurückzudrängen. Wir fördern Elektromobilität, den Radverkehr und andere Mobilitätskonzepte. Aber offensichtlich reicht das noch nicht. Deswegen ist es wichtig, dass die von der Autoindustrie bereits zugesagten Software-Updates auch endlich kommen, damit weniger Schadstoffe ausgestoßen werden. Aber auch das wird nicht reichen. Deshalb brauchen wir die Hardware-Umrüstung.

Das heißt im Klartext: Die Hersteller werden zur Kasse gebeten.

Alle in der Umweltministerkonferenz waren sich einig: Die Verbraucher sollen nicht belastet werden. Ich sehe es zudem so wie viele der Kolleginnen und Kollegen. Bezahlen müssen das die Hersteller.

Manche sagen aber, die Zeit löst ohnehin das Problem: Busflotten werden modernisiert, neue Modelle ersetzen die alten Stinker. ­Warum machen Sie gerade jetzt Druck?

Es wird helfen, dass mehr Elektrobusse zum Einsatz kommen auch das die Autoflotte ­natürlich auch weiter erneuert wird; das hilft aber nicht genug und vor allem nicht schnell genug. In 65 Städten haben wir gegenwärtig immer noch eine deutliche Überschreitung des Grenzwerts. Und wir gehen davon aus, dass trotz aller Gegenmaßnahmen am Ende etwa 20 Städte übrig bleiben, die weiterhin über dem Grenzwert liegen werden und wo Fahrverbote drohen. Da können wir nicht einfach sagen: Wir warten mal ab. Die EU hat uns eine Klage angedroht. Und es gibt hierzulande Gerichtsverfahren, aktuell ein Urteil in Aachen. Wir brauchen vernünftige Alternativen zu Fahrverboten.

Da müssen Sie aber bei Verkehrsminister Andreas Scheuer noch ein dickes Brett bohren . . .

. . . ja, deswegen freue ich mich auch über die Unterstützung meiner Länder-Kollegen.

Weitgehend einig war sich die Ministerrunde auch beim Insektenschutz. Sie haben ein ­Aktionsprogramm auf den Weg gebracht, das 2019 stehen soll. In welche Richtung geht das Programm?

Wir kennen noch nicht alle Ursachen für das Insektensterben, aber wir wissen genug, um zu handeln. Es kommen zum Beispiel viel zu viele Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, übrigens auch im privaten Bereich. Das führt dazu, dass immer mehr Blühpflanzen verschwinden und dann haben die Insekten ein Problem, überhaupt noch etwas zu fressen zu finden. Deshalb müssen wir nicht nur aus der Nutzung von Glyphosat aussteigen, sondern insgesamt weniger Pestizide einsetzen. Auch das Verbot der ersten Neonicotinoide durch die EU ist ein wichtiger Baustein, der helfen kann, dass es wieder mehr Insekten gibt.

Nun fordern aber einige Länder, darunter Bremen, in einer Protokollerklärung dieser Konferenz ein schnelles Verbot von weiteren Neonicotinoiden, der Bund hingegen fordert das nicht.

Wir haben gerade erreicht, dass drei Neonicotinoide verboten worden sind. Gefordert wurde von einigen Ländern, dass es ein Totalverbot dieser Mittel gibt – auch in Gewächshäusern. Das halte ich nicht für angemessen und es würde in der EU auch nicht durchsetzbar sein. Wir wollen aber ein ganzes Bündel an weiteren Maßnahmen. Zum Schutz der Insekten brauchen wir mehr Blühstreifen und Grünflächen, wir brauchen mehr Totholz und wir brauchen weniger Lichtverschmutzung. Wenn wir jede blühende Wiese sofort abmähen, damit man wieder einen schönen, grünen, und kurzen Rasen hat, dann finden Insekten nichts mehr zu fressen.

Kommen wir zu einem größeren Tier. Ein Problem, auch im Bremer Umland, ist aus Sicht vieler Menschen der Wolf. Ein Signal für diese Menschen ging von der Konferenz aber nicht aus, oder?

Das Signal ist eindeutig. Der Wolf ist geschützt, er ist eine bedrohte Tierart – das ist klar. Aber wenn er sich nicht artgerecht verhält, also wenn er sich zum Beispiel Menschen unnatürlich nähern sollte, gibt es Möglichkeiten, ihn zu vertreiben, zu vergrämen. Wenn das aber auch nicht funktioniert, gibt es am Ende auch die eine legale Möglichkeit, das Tier abzuschießen, Fachleute sprechen vom Entnehmen. Das klare Signal an alle Menschen, die Angst haben: Dort, wo Wölfe sich dem Menschen nähern, haben wir durchaus die Möglichkeit, sie auch zu entnehmen.

Gab es auf der Konferenz auch Kollegen, die gesagt haben: Schießen geht gar nicht?

Nein, alle haben gesagt, die Wölfe müssen geschützt werden. Aber da, wo sie Probleme machen, da muss man mit dem Problem umgehen und notfalls auch schießen. Zum Glück sind diese Fälle aber extrem selten.

Gibt es eine Obergrenze für die Population?

In Frankreich und Polen leben deutlich mehr Wölfe als in Deutschland. In Polen sind es über 2000 Tiere, in Deutschland sind es 60 Rudel. Wenn wir nachweisen können, dass Wölfe in Deutschland einen sogenannten guten Erhaltungszustand haben, dann wäre es möglich, ab einer gewissen Populationsgröße Tiere zu entnehmen – wenn es dafür triftige Gründe gibt. Aber so lange Wölfe so selten sind wie hier in Deutschland, ist das für mich kein Thema.

Das Gespräch führte Norbert Holst.

Zur Person

Svenja Schulze ist die neue Bundesumweltministerin. Zuvor war die 49-Jährige von 2010 bis 2017 Wissenschafts­ministerin in NRW und kurzzeitig Generalsekretärin des SPD-Landesverbands.

Klare Regeln für den Umgang mit dem Wolf

Unweit des Bremer Park Hotels demonstrierten am Donnerstag einige Schäfer mit großen Stellwänden und Plakaten gegen die ihrer Meinung nach viel zu zaghafte Wolfspolitik. „Kein Heiligenschein für den Wolf“, war zu lesen. Am Freitag, dem Abschlusstag der Umweltministerkonferenz in Bremen, kamen die Schäfer nicht wieder. Sie wären mit den Beschlüssen der Minister auch kaum zufrieden gewesen.

Der Ärger um den Wolf war das kniffligste Thema der dreitägigen Zusammenkunft. Die Minister wollten sich einerseits von den bundesweit zunehmenden Protesten nicht treiben lassen. Andererseits war ihnen aber auch klar: Es muss etwas passieren. Bremens Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) etwa warnte: „Selbstjustiz können wir nicht wollen.“ Die Mehrheit der Ressortchefs einigte sich dann auf eine Sprachregelung: Der Wolf ist zu Recht ein geschütztes Tier, an diesem Status soll sich auch nichts ändern.

Bund und Länder wollen aber mehr Rechtssicherheit schaffen, wie mit Wölfen umgegangen werden kann. Im Extremfall, etwa wenn sich ein Wolf dem Menschen bedrohlich nähert, soll ein Abschuss möglich sein. Niedersachsens Vertreter Olaf Lies (SPD) reichte dieser Kompromiss nicht. Der Schutz von Nutztieren komme zu kurz: „Die Maßgabe kann nicht sein, dass wir Weide- und Nutztierhaltung umstellen.“

"An den Zielen wird nicht gerüttelt"

Die Minister haben auch dem Plastikmüll in Gewässern den Kampf angesagt. „Das Ausmaß ist besorgniserregend“, mahnte Bundesministerin Svenja Schulze (SPD) – und zwar in Binnengewässern wie auch in Weltmeeren. Die Konferenz will die EU bei ihren Plänen unterstützen, über finanzielle Instrumente den Anteil nicht recycelter Plastikabfälle zu reduzieren. Vom Bund fordern die Ressortchefs, sich auf EU-Ebene für ein Ende von Kunststoff-Mikropartikel – wie sie etwa in Kosmetika oder Waschmittel vorkommen – einzusetzen.

Die umstrittene EU-Wasserrahmenrichtlinie wollen die Konferenzteilnehmer nicht aufweichen. Sie waren sich einig: „An den Zielen wird nicht gerüttelt.“ Die Richtlinie legt ambitionierte Standards fest, etwa Grenzwerte für Schadstoffe. Mehr als 90 Prozent der Gewässer in Deutschland entsprechen gegenwärtig nicht den Vorgaben. Senator Lohse, der den Konferenzvorsitz inne hatte, war am Ende des Treffens zufrieden: „Es gab schwierige Diskussion, aber auch gute Konsensbeschlüsse.“