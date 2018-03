"Dead Aid", also "tote Hilfe" – so lautet der provokante Buchtitel der sambischen Ökonomin Dambisa Moyo. Ihr Vorwurf: Der Transfer von Hilfsgeldern macht Afrika abhängig, fördert Korruption und zerstört jeden Anreiz, autonom zu wirtschaften. (dpa)

Was ist Afrika? Ein Kontinent voller Konflikte, Korruption, Armut und gescheiterter Staaten? Oder ist Afrika nicht vielmehr ein Kontinent, dessen 54 Einzelstaaten auch mit hohen Wachstumsraten, boomenden Städten und guten Bedingungen für internationale Investitionen locken; vertreten von Politikern, die erkannt haben, dass sie handeln müssen?

Afrika ist von allem etwas. Es geht sowohl in die richtige Richtung als auch mancherorts rückwärts. Unstrittig ist aber, dass Afrika großes wirtschaftliches Potenzial hat und deshalb nicht nur die typische bi- oder multilaterale Entwicklungshilfe braucht. An billigen Darlehen, Schuldenerlassen und gut gemeinten Hilfsprojekten hat es bisher schon nicht gemangelt. Jahr für Jahr fließen 50 Milliarden Euro nach Afrika.

Doch die Kritik daran nimmt zu. "Dead Aid", also "tote Hilfe" – so lautet der provokante Buchtitel der sambischen Ökonomin Dambisa Moyo. Ihr Vorwurf: Der Transfer von Hilfsgeldern macht Afrika abhängig, fördert Korruption und zerstört jeden Anreiz, autonom zu wirtschaften.

Gesucht wird also nach "development beyond aid", der Entwicklung über die Hilfe hinaus. Das eine tun, ohne das andere ganz zu lassen, darauf kommt es an. Und dazu ist es wichtig, Afrika endlich fairen Handel zu ermöglichen und gutes Regieren nachhaltig zu unterstützen. Europa braucht eine praktizierte Partnerschaft mit Afrika, nicht nur eine beabsichtigte. Schon 2017 hat Deutschland einen Marshall-Plan verkündet – passiert ist zu wenig.

