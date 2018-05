Themenbereich Digitalisierung: Auf diesem Feld verorten die deutschen Führungskräfte den dringlichsten Korrekturbedarf für die Bundesregierung. (dpa)

Die Mehrheit der deutschen Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung ist von der bisherigen Arbeit der Großen Koalition enttäuscht. Das zeigt die aktuelle Elite-Panel-Umfrage unter 500 Entscheidern aus Politik, Wirtschaft und Behörden, die das Meinungsforschungsinstitut Allensbach für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und die Zeitschrift „Capital“ im April erhoben hat. So haben 74 Prozent Zweifel daran, dass die Vorhaben der Regierung geeignet sind, das Land voranzubringen. Die Mehrheit der Befragten hält den aktuellen Kurs in vielen Bereichen für korrekturbedürftig. Insgesamt gab es für die Groko die schlechteste Beurteilung seit 2005.

Danach gefragt, in welchen Politikfeldern sie den dringlichsten Korrekturbedarf sehen, nannten 87 Prozent den Bereich Digitalisierung, 81 Prozent Gesundheit und Pflege, 75 Prozent Bildung und 72 Prozent Verkehrsinfrastruktur. Aber auch bei der Energie-, Europa- und Steuerpolitik fordert die Mehrheit umfangreiche Nachbesserungen. So begrüßen zwar 92 Prozent die geplante schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags, 59 Prozent wünschen sich aber, ihn schon früher – nämlich noch vor 2021 – abzuschaffen.

Was das neue Bundeskabinett betrifft, bringen die Befragten Olaf Scholz als Finanzminister das größte Vertrauen entgegen. 87 Prozent gaben an, gute Arbeit von ihm zu erwarten. Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier halten 80 Prozent für eine gute Besetzung, 69 Prozent setzen auf Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Weniger gut schnitten Innenminister Horst Seehofer und Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil ab, denen nur jeweils 41 Prozent ihr Vertrauen aussprachen.

Die Auftragslage ihres Unternehmens bewerten 89 Prozent der Führungskräfte nach wie vor gut bis sehr gut. Nur 53 Prozent rechnen allerdings damit, dass es mit der Konjunkturentwicklung in der Bundesrepublik in den kommenden sechs Monaten aufwärts geht. Im Sommer 2017 hatten noch 75 Prozent angegeben, in diesem Zeitraum mit einem Zuwachs zu rechnen. Sorgen bereitet den Befragten vor allem der erstarkende Protektionismus. Auch die Skepsis gegenüber chinesischen Investoren wächst. So fordern 58 Prozent von der Politik, deutsche Technologie-Unternehmen vor der Übernahme durch chinesische Unternehmen zu schützen.

Weniger positiv als noch 2015 beurteilen die Entscheider die Chancen des Zuzugs von Flüchtlingen für die deutsche Wirtschaft. Vor drei Jahren hatten 68 Prozent angegeben, sich für die Handwerksbranche eine Linderung des Fachkräftemangels zu erhoffen, mittlerweile sind es nur noch 47 Prozent. In der Industrie fiel der Wert von 59 auf 38 Prozent. Dennoch sind 57 Prozent zuversichtlich, dass sich die Folgen des Flüchtlingszustroms bewältigen lassen.

Gegenüber den USA wünscht sich die große Mehrheit ein selbstbewussteres Auftreten der deutschen Regierung. Die Kanzlerin sollte ihre Positionen deutlich machen, auch wenn das das deutsch-amerikanische Verhältnis belaste, sagten drei Viertel der Befragten. Immer weniger sind zudem dafür, Strafzölle auf europäische Waren zu akzeptieren. 62 Prozent fordern, die Importzölle auf US-Produkte zu erhöhen.

Den bisherigen Kurs des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron bewerten 80 Prozent der Top-Entscheider positiv. Trotzdem votierten nur 36 Prozent dafür, Macrons Vorschlag einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung für Finanzinstitute zu folgen. Macrons Forderung, einen EU-Finanzminister einzusetzen, bewertet dagegen die Hälfte positiv.