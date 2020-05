Hassan Ruhani, Präsident des Iran, spricht während einer Kabinettssitzung über den Rückgang der Ölpreise. (Iranian Presidency /ZUMA Wire /dpa)

Im Nahen Osten könnten die Karten neu gemischt werden, denn die Kriegstreiber und Terrorfinanziers geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Wie die Internationale Energieagentur (IEA) mitteilt, ist 2020 mit einem historisch hohen Rückgang der Nachfrage nach Öl um 8,6 Millionen Barrel pro Tag zu rechnen. Ursache sind die Folgen der Einschränkungen, die viele Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus verhängt haben. Der Energiebedarf sinkt dadurch dramatisch. Allerdings könnten die derzeit einsetzenden Lockerungen die Lage etwas entspannen. Doch der dramatische Ölpreisverfall ist so schnell nicht mehr aufzuholen.

Seit 2002 war das Fass Rohöl (159 Liter) nicht mehr so billig wie heute. Da Ölförderstaaten wie der Irak, der Iran, aber auch Saudi Arabien ihren Haushalt maßgeblich mit den Einnahmen des schwarzen Goldes bestreiten, kommt diese Entwicklung einem wirtschaftlichen Erbeben gleich. Schon jetzt fehlen dem Königreich am Golf 8,1 Milliarden Euro im veranschlagten Jahresbudget, Irak klagt über 4,2 Milliarden Verluste im Monat, Iran weist gar keinen Haushaltsplan mehr auf.

Drastische Maßnahmen werden verkündet: Die führende Ölmacht Saudi-Arabien reagiert mit einem Sparprogramm und einer enormen Steuererhöhung. Vom 1. Juli an soll die Mehrwertsteuer im Reiche Ibn Saud von derzeit fünf auf 15 Prozent verdreifacht werden. Darüber hinaus sollen die Staatsausgaben in einem Volumen von umgerechnet 26,6 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Im Irak, nach Saudi Arabien zweitgrößter Ölproduzent im Nahen Osten, beraubt der Einbruch der Ölpreise die Regierung ihrer Optionen.

Der neue Premierminister Mustafa al-Kadhimi muss sich überlegen, wie er mit dem Riesenloch im Staatshaushalt umgeht. Sein Budget speist sich zu 90 Prozent aus Petrodollars. Schon nächsten Monat könne die Regierung womöglich die Hälfte der drei Millionen Staatsbediensteten nicht mehr bezahlen, heißt es in Bagdad. Iran indes leidet am meisten unter dem sinkenden Ölpreis. Seitdem die US-Sanktionen in Kraft sind, gelangt nur noch wenig iranisches Öl auf den Weltmarkt. Das derzeitige Überangebot setzt Teheran gänzlich aufs Trockene.

Eine Chance für Frieden

Doch bei all den wirtschaftlichen Folgen, birgt der Ölpreisverfall politisch durchaus Chancen. Vor allem bei den von Saudi Arabien und dem Iran geführten Stellvertreterkriegen werden sie deutlich zutage treten. Schon jetzt ist der Krieg im Jemen, der die Saudis täglich 185 Millionen Euro kostet, nicht mehr zu halten. So verkündete Riad kürzlich einen einseitigen Waffenstillstand und ruft jetzt zu einer Geberkonferenz für das gebeutelte Land auf. Seit 2015 bombardiert die saudische Luftwaffe Stellungen der Huthi-Rebellen, die vor allem den Norden des Landes besetzt halten und verschont dabei auch zivile Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser nicht. Sollte das Königreich sich aus dem Nachbarland zurückziehen, könnte sich eine Chance für Frieden im Jemen ergeben.

Denn auch für den Iran wird es künftig unmöglich sein, die teuren Militäreinsätze im Ausland weiterhin zu finanzieren. Die Huthis, Gegenspieler der Saudis im Jemen, werden so schnell wohl keine Waffen und Drohnen „made in Iran“ mehr bekommen. Auch die jetzt in Deutschland verbotene Terrororganisation Hisbollah im Libanon befürchtet, dass die großzügigen Waffenlieferungen aus Teheran bald ausbleiben und die Gehälter ihrer Kämpfer in Syrien nicht mehr in vollem Umfang vom Iran bezahlt werden könnten.

Allerdings wird die Geldknappheit die Zahlungen von Saudi Arabien und Katar für dschihadistische Gruppen wie Al-Kaida, Al-Nusra und den IS schrumpfen lassen, wenn nicht gar zum Erliegen bringen. Dies könnte für den Bürgerkrieg in Syrien Folgen haben, aber auch für den Irak, wo Riad und Teheran sich noch offener gegenüber stehen. Da US-Präsident Donald Trump ebenfalls seine Truppen im Irak reduziert und sie auf zwei Stützpunkte zurückzieht, haben Bagdad und der neue Premier jetzt eine einmalige Chance, sowohl den Einfluss der Amerikaner und deren Verbündeten aus Saudi Arabien, als auch den der Iraner einzuschränken. Hoffentlich wird sie genutzt.