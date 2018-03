Donald Tusk (links), EU-Ratspräsident, und Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, auf einer Pressekonferenz in Varna. (dpa)

Allen Beteiligten war im Grunde vorher klar, dass der EU-Türkei-Gipfel in Varna keine konkreten Ergebnisse zeitigen würde. Doch angesichts der Spannungen wirkten die „besorgten“ Kommentare des EU-Kommissions­präsidenten Jean-Claude Juncker und des EU-Ratspräsidenten Donald Tusk nach dem „konstruktiven“ Gespräch unangemessen. In Varna war nichts konstruktiv. Die EU hat erneut die Chance vertan, dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan ein Stoppschild vor­zuhalten. Sie verhält sich wie ein Elternpaar, dessen Kind drogensüchtig ist, das aber versucht, den äußeren Schein zu wahren. Doch Erdogans Machtsucht trägt längst pathologische Züge und ist im Begriff, die Türkei zu vergiften – mit gefährlichen Auswirkungen auch auf die EU.

Der türkische Präsident fährt gestärkt nach Hause, er hat das Bestmögliche für sich erreicht. Angesichts der alarmierenden außenpolitischen Isolation seines Landes brauchte er Bilder, die den Kriegsvideos aus dem syrischen Afrin solche der Freundschaft und Anerkennung gegenüberstellen – für die Wahlen im nächsten Jahr. Die Bilder hat er bekommen. Die weitgehend gleichgeschalteten türkischen Medien transportierten seine Botschaft, die das regierungsnahe Blatt Sabah zu folgender Schlagzeile komprimierte: „Präsident Erdogan streckte der EU eine freundliche Hand entgegen – wir werden gemeinsam ein starkes Europa bauen.“

Erdogan wahrt nicht einmal die Form

Verlogener geht es kaum. Denn Erdogan hat den Beitritt zur Union längst aufgegeben. Er denkt nicht daran, auf substanzielle Forderungen aus Brüssel einzugehen. Weder lässt er den seit fast zwei Jahren geltenden Ausnahmezustand aufheben, noch leitet er die Rückkehr zur Demokratie ein, und seine Außenpolitik wird stetig aggressiver. In Taten und Wahlreden zeigt er der EU, die er für schwach und erpressbar hält, seine Verachtung. Nicht einmal die Form meint er noch wahren zu müssen. Nichts beweist das deutlicher als die forcierte Gleichschaltung der türkischen Medien ausgerechnet in den Tagen vor dem Varna-Gipfel.

Politischem Rowdytum kommt man nicht mit guten Worten und schönen Fotos bei. Sie stärken Erdogan nur und entmutigen die demokratischen Kräfte in der Türkei, die sich nicht nur politisch längst in einem Kampf auf Leben und Tod befinden. Aber deshalb wäre es auch falsch, die Beitrittsverhandlungen abzubrechen – das will Erdogan nur. In der Sache haben Tusk und Juncker durchaus klare Kante gezeigt, haben Fortschritte bei der Visaliberalisierung und der Zollunion ausgeschlossen und andererseits Milliarden zur weiteren Unterstützung der syrischen Flüchtlinge freigegeben. Solange das Festhalten am Flüchtlingspakt europäischer Konsens ist, geht es nicht anders.

Wachsende Spannung

Doch Erdogans Erpressungspotenzial ist viel geringer, als die ängstlichen Europäer glauben. Der türkische Präsident wird den Flüchtlingspakt als einziges Druckmittel und Goldesel nicht leichtfertig aus der Hand geben, zumal er gerade an den Grenzen im Osten und Süden selbst Mauern gegen Flüchtlinge errichtet und Hunderttausende eigene Bürger durch Passentzug an der Ausreise hindert. Die Wirtschaft taumelt in eine ernste Krise, die Landeswährung verliert dramatisch an Wert, die Inflation rast. Um von den ökonomischen Problemen abzulenken, führt Erdogan Kriege. Doch die außenpolitischen Abenteuer werden sich rächen; sie verschlingen schon jetzt Milliarden. Und die Menschen in der Türkei spüren die wachsende Spannung.

Erdogans Machtbesessenheit ist nicht nur im Begriff, die Türkei ökonomisch zu ruinieren und die Gesellschaft gefährlich zu polarisieren. Die Türkei ist längst wieder der kranke Mann am Bosporus, und seine Krankheit kann die ganze europäische Familie infizieren. Das Land ist geostrategisch, durch Millionen Migranten und vielfältige persönliche Beziehungen längst unauflöslich mit der EU verbunden, doch es ist nicht mit Erdogan gleichzusetzen. Rund die Hälfte der Bürger stimmte 2016 gegen sein autoritäres Präsidialsystem. Weil das so ist, muss die Union endlich aufhören, den Autokraten aus Ankara zu hofieren.

Natürlich muss man miteinander reden. Aber es reicht nicht, den völkerrechtswidrigen Feldzug gegen die syrischen Kurden „inakzeptabel“ zu nennen. Er muss sanktioniert werden. Es ist verantwortungslos, Erdogan weiter Waffen für seine Kriege zu liefern. Die EU-Beitrittshilfen müssen gestoppt werden. Wenn Erdogan irgendetwas beeindruckt, dann ist es wirtschaftlicher Druck. Und eines ist sicher: Die Türkei ist weit mehr auf die EU als ihren wichtigsten Handelspartner angewiesen als umgekehrt.