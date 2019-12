Bauern protestieren Ende November in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Unsere Landwirtschaft denkt in Jahrzehnten, nicht in Legislaturperioden. Deshalb ist die mangelnde Verlässlichkeit bei grundlegenden Entscheidungen in der Agrarpolitik ein echtes Problem für unsere Landwirte, ebenso wie für Investitionen in mehr Tierwohl und Umweltschutz.

Und auch wenn es scheinbar zur Mode geworden sein scheint: Politische Forderungen ohne wissenschaftliche Grundlage für ein paar Kreuze mehr auf dem Stimmzettel einzusetzen, entzieht Landwirtschaft und anderen Branchen die Existenzgrundlage. Zu Recht sind deshalb gerade tausende Landwirte erneut auf die Straße gegangen und haben ihrem Ärger Luft gemacht. Dabei könnte man auch als Außenstehender den Eindruck gewinnen, die intakte Natur und eine produktive Landwirtschaft stünden im Gegensatz zueinander. Doch anstatt Erzeuger und Konsumenten als zwei Seiten derselben Medaille zu betrachten, hat Politik Gräben weiter vertieft und Umweltprobleme inzwischen fast schon reflexartig bei der Landwirtschaft abgeladen. Nitrat im Grundwasser, Treibhausgasemissionen und Insektenschwund: Um Zusammenhänge in der Umwelt zu verstehen, braucht es wissenschaftliche Analysen und rationale Entscheidungen – keine politischen Schnellschüsse.

Stattdessen beschließt die Bundesregierung Insektenschutz-Programme auf Grundlage einer nicht repräsentativen Studie, die in der Öffentlichkeit vollkommen falsch interpretiert wurde. Nitrat-sensible Gebiete werden auf Grundlage eines der schlechtesten Messstellennetze in Europa ausgewiesen. Und es werden gut erforschte Pflanzenschutzmittel verboten, wo doch die eingesetzten Alternativen an anderer Stelle viel stärker die Umwelt belasten.

Dabei sind Landwirte schon heute darauf angewiesen, im Einklang mit der Natur zu produzieren, und es stehen viele zusätzliche Innovationen vor der Haustür: Digitale Anwendungen sorgen für Ressourceneffizienz, Hightech-Ställe schaffen noch mehr Tierwohl und neuartig gezüchtete Pflanzen sind robuster. Und es produzieren deutsche Landwirte zu den höchsten Tierwohl- und Umweltstandards. Wenn Frau Merkel und Frau Klöckner also weiterhin pauschal Landwirte als Buhmann betrachten und sich gegen einen ergebnisoffenen Dialog stellen, betreiben sie Wirtschaftsförderung für das Ausland und erweisen Natur und Umwelt einen Bärendienst. Besser wäre es, endlich dafür zu sorgen, dass europaweit gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen und wissenschaftliche Fakten zur Grundlage für Entscheidungen ihrer Politik zu machen – gerade auch in der Landwirtschaft.

Zur Person

Unser Gastautor

ist agrarpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und seit 2017 Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Osterholz-Verden.