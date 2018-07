Hunderttausende feierten am Montag die Fußball-Weltmeister nach ihrer Ankunft auf den Pariser Champs-Élysées. (Francois Mori/AP/dpa)

Die Franzosen feierten ihre Fußball-Weltmeister mit einem triumphalen Empfang auf den Champs-Élysées und im Élysée-Palast durch Präsident Emmanuel Macron. Der machte jeden Spaß mit und ließ Paul Pogba mit dem Mikrofon in der Hand die Stimmung anheizen wie ein überdrehter Rapstar. Ein Star ist er ja schließlich, der 25-jährige Spitzensportler, der mit seinen Team-­kollegen das Land in eine regelrechte ­Ekstase katapultiert hat.

Derart kollektiv geteilte Emotionen gab es in den vergangenen Jahren nur nach den Terroran-schlägen; und da herrschte Trauer, nicht die pure Freude. „Merci!“, rief Macron den „Bleus“ zu und fügte an: „Vergesst nicht, wo ihr herkommt!“ Das ist für viele wie Pogba, Stürmer Kylian Mbappé oder Abwehrspieler Benjamin Mendy eine andere Welt als die Prachtavenue Champs-Elysées oder der Amtssitz des Präsidenten.

Ihre Vorfahren stammen aus ehemaligen französischen Kolonien in Afrika und groß geworden sind sie in Pariser Vorstädten wie Roissy-en-Brie, Bondy oder Palaiseau. In Ban-­lieues also, die es sonst höchstens in die Schlagzeilen schaffen, wenn es dort Unruhen oder andere Probleme gibt wie die hohe Jugendarbeitslosigkeit und Drogenhandel.

Die Fußballer scheinen zu beweisen, dass man in diesen sozial benachteiligten Orten aufwachsen und trotzdem zu Multimillionären und verehrten Vorbildern werden kann; dass das republikanische Versprechen der Chancengleichheit einlösbar ist. Und doch handelt es sich bei Pogba, Mbappé und Co. um absolute Ausnahmen, deren Karrieren über das weiter existierende Problem der Ungleichheit im Land nur hinwegtäuschen.

Mögen sie gerade den Kindern in ihren Heimatorten wertvolle Modelle sein, so ist die Zahl derer doch äußerst gering, die es wie sie nach ganz oben schaffen. Dieselben Chancen wie eine Claudine oder ein Emmanuel aus Paris oder Versailles erhalten eine Amira und ein Mohammed aus Bondy oder Palaiseau keineswegs. Studien beweisen, dass die französische Schule soziale Ungleichheit verstärkt, statt sie zu verringern: Der Wohnort, der Name und die Hautfarbe sind oft entscheidend für den weiteren beruflichen Weg und die gesellschaftliche Teilhabe.

Kein lebensechter Spiegel des französischen Volkes

Und doch wurde die Diskussion über die Multikulturalität des französischen Teams in Frankreich kaum geführt. Bedeutet dies eine Normalisierung seit dem WM-Sieg 1998? Damals erhielt die Équipe Tricolore das stolze Etikett „black – blanc – beur“ („schwarz – weiß – arabisch“) als Botschaft dafür, dass der Sport der Gesellschaft voraus war mit der selbstverständlichen Integration der – besonders talentierten – Einwandererkinder.

Spürbare positive Folgen blieben allerdings aus. Stattdessen erreichte vier Jahre später der Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen die Stichwahl der Präsidentschaftswahl, 2005 kam es zu Krawallen in vielen Banlieues. Auch aus dieser Erfahrung heraus lehnen es französische Kommentatoren heute ab, aus dem Jubel für die erfolgreiche Fußballtruppe zu schließen, dass die Spaltung im Land verschwindet, ­Rassismus kein Thema mehr sei und das Miteinander der Kulturen besser funktionieren würde.

Zu Recht schreibt die Zeitung „Libération“, der Fußball sei kein lebensechter Spiegel des französischen Volkes, handele es sich doch um „eine andere Welt“ und eine Blase, „die ihren eigenen Regeln folgt, weit entfernt von den sozialen Realitäten“. Dennoch ist Fußball mehr als nur ein Sport und hat eine Signalfunktion. Umso befreiender wirkt die Natürlichkeit, mit der ein überdrehter Paul Pogba die Terrasse des Élysée-Palastes stürmte. Die Franzosen, so schreibt der Schriftsteller François Sureau, sprechen unaufhörlich von ihrer wertvollen „Herkunft“, während die Spieler sich mehr für ihr Ziel zu interessieren scheinen: Zukunft sticht Vergangenheit.

Auch lässt sich der Leitspruch auf den französischen Trikots „Unsere Unterschiede einen uns“ auf diverse Arten interpretieren – hinsichtlich der unterschiedlichen Talente, Erfahrungen und kulturellen Hintergründe der Spieler. Diese haben erkannt, dass Unterschiedlichkeit ein Team stärker macht. Doch gilt das auch für die französische Gesellschaft? Werden auch junge Leute in den Vororten gefördert, die keine fußballerischen Supertalente sind? Werden sie trotzdem als Bereicherung empfunden? Bis zu einem klaren Ja auf diese Fragen ist es noch ein weiter Weg.