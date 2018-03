Horst Seehofer geht es offensichtlich darum, Ressentiments aufzugreifen, die er für Mehrheitsmeinungen hält. (dpa)

Der neue Bundesheimatminister lässt zügig erkennen, womit er in der von ihm ausgerufenen großen Koalition für die kleinen Leute punkten möchte. Horst Seehofer geht es offensichtlich darum, Ressentiments aufzugreifen, die er für Mehrheitsmeinungen hält. "Der Islam gehört nicht zu Deutschland“, haut der CSU-Mann raus, um dann scheinbar politisch korrekt nachzuschieben: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland.“

Ja, was denn nun? Und was soll der Quatsch überhaupt? Natürlich gehört der Islam faktisch zu Deutschland, spätestens seitdem die ersten türkischen Gastarbeiter eingewandert sind. Auch diese Religion beansprucht ihren Platz in der Gesellschaft. Ebenso wahr ist, dass Christen- und Judentum Deutschland stärker und über Jahrhunderte geprägt haben – aber ein Widerspruch ist das nicht.

Zu einem säkularen Staat, wie ihn das wunderbare Grundgesetz beschreibt, passen solche Abgrenzungen ebenso wenig wie die omnipräsenten Kruzifixe in Bayerns Schulen und Amtsstuben. Es sollte im politischen Diskurs nicht darum gehen, welche Religion nicht dazu gehört, sondern welche Werte für alle in Deutschland zu gelten haben, ob christlich, muslimisch oder weltlich geprägt.

Nicht, was die Menschen trennt, sondern was sie eint und einen soll, wäre einen Anstoß des Heimatministers wert. Heimat ist weniger ein Ort als ein Teil der Identität, und zu ihr gehören in Deutschland neben der Glaubensfreiheit Errungenschaften wie das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, die Gleichheit vor dem Gesetz und die Meinungsfreiheit. Das ist Heimat!

Ressentiments zu schüren, weil die CSU am rechten Rand Stimmen verloren hat: Wenn dieses Motiv hinter den Äußerungen Horst Seehofers stehen sollte, wäre das schäbig, kurzsichtig und einer Bundesregierung unwürdig. Statt ab- und auszugrenzen, sollte er sich als Heimat- und Innenminister um sozialen Frieden und innere Sicherheit bemühen.

