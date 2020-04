Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Schielt er insgeheim doch auf das Kanzleramt? (Sven Hopp /dpa)

Die Corona-Plage prägt so gut wie alles in diesen Wochen: Politik, Wirtschaft, Kultur, nicht zuletzt das öffentliche Leben. Und sie beeinflusst auch in erheblichem Maße die K-Frage in der Union. Wer hätte das vor sechs Wochen gedacht: Armin Laschet nutzt die Gunst der Stunde und demonstriert Führungsqualitäten. Konkurrent Friedrich Merz, vor der Krise noch als Favorit für den CDU-Vorsitz und damit auch als Kanzlerkandidat gehandelt, fällt in der Beliebtheitsskala erheblich zurück. Markus Söder hingegen ist einfach durchgestartet, wird von vielen Deutschen schon als eine Art Vizekanzler gesehen.

Das belegen die Umfragen. Demnach wünschen sich 27 Prozent der Befragten, dass der CSU-Vorsitzende doch noch ins Rennen um die Nachfolge für Kanzlerin Angela Merkel geht. Obwohl Söder offiziell betont, dass er keineswegs auf das Kanzleramt schiele. Weit abgeschlagen folgen Merz mit zwölf Prozent, Laschet (8) und Gesundheitsminister Jens Spahn (7). Der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen kommt nur noch auf drei Prozent.

„Wo steckt eigentlich Friedrich Merz?“, fragt man sich unwillkürlich. Vor Corona war der frühere Fraktionschef immer gut für eine Schlagzeile. Dann hat ihn das Virus aus dem Verkehr gezogen. Zur Diskussion über Maßnahmen gegen die Pandemie und eine Exit-Strategie hat Merz nennenswerte Beiträge vermissen lassen. Es war symptomatisch, was er am Tag nach dem jüngsten Corona-Gipfel von sich gab: Ein schneller Exit sei der falsche Weg, das Gesundheitssystem dürfe nicht überfordert werden, Alleingänge einzelner Bundesländer seien nicht erwünscht.

Schönen Dank, alles schon tausendmal gehört! Röttgen hingegen versucht, eigene Akzente zu setzen. So kritisierte der Außenpolitiker den von US-Präsident Donald Trump verfügten Stopp der Zahlungen an die WHO. Aber er dringt mit seinen Ideen nicht mehr durch.

In der Krise zum Staatsmann gereift

Söder hingegen weiß die Bühne zu nutzen, die Merz und Röttgen momentan fehlt. Der Franke ist in der Krise zum Staatsmann gereift. Wenn Merkel einmal mehr zaudert – siehe Griechenland-Pleite oder Flüchtlingskrise – geht er forsch voran. Manchmal auch zu stürmisch. Doch in Bayern kommt dieser Charakterzug gut an. Und nicht nur dort. Den beiden einzigen Kanzlerkandidaten der CSU, Franz Josef Strauß (1980) und Edmund Stoiber (2002), war das Amt nicht vergönnt. Nördlich des Mains war die Mischung aus Bayer und „Fiesling“ nicht vermittelbar. Bei Söder ist das anders. Er hat im Norden Boden gutgemacht.

Und die Zeit tickt für ihn: Erst im Dezember wählt die CDU ihren neuen Chef und damit möglicherweise auch den Kanzlerkandidaten. Der muss sich allerdings gegen den CSU-Vorsitzenden behaupten können. Machtmensch Söder hat allerdings eine große Schwäche, über die er noch stolpern könnte: Er kann nicht abwarten.