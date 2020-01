Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lässt sich von einem Mitarbeiter der Behörde Unterlagen anhand von Mikrofilmen erklären. (Kumm/DPA)

Roland Jahn breitet seine Arme aus. „Das hier ist der Ort, den wir den jungen Menschen zeigen müssen“, sagt der Mann mit den kurzen weißen Haaren und lächelt dabei verschmitzt. „Hier findet sich alles, was ostdeutsche Geschichte ausmacht: die Repression.“ Seine Hand zeigt auf das Gebäude in der Mitte, das noch so grau ist wie früher der gesamte Ostteil Berlins. Dort, im zweiten Stock, saß einst der Chef der DDR-Geheimpolizei an seinem holzvertäfelten Schreibtisch und befahl die Unterdrückung jeder freien Stimme eines ganzen Landes.

„Aber hier ist auch der Ort der Revolution.“ Die Hand des Mannes wandert weiter zum nächsten Gebäude auf dem weitläufigen Gelände in Berlin-Lichtenberg. Hier stürmten vor 30 Jahren wütende, mutige Ostdeutsche durch die Tore, warfen Papiere durchs Treppenhaus und schrieben mit Farbe an die Wände: „Wo ist meine Akte?“ Die verhasste Staatssicherheit, damals „Schild und Schwert“ der Staatspartei SED, wurde besetzt und friedlich zerschlagen, ihre geheim gesammelten Unterlagen bewahrt. „Und hier ist auch die Aufklärung zu Hause“, sagt Jahn. Sein Finger wandert rüber auf ein Haus an der Ecke – dort leuchtet ein Schild in der Mittwochssonne: „Stasi-Unterlagen-Archiv“. Hier lagern die Akten, die das Volk vor der Vernichtung gesichert hatte (was nicht bei allen gelang) und die jeder auf Antrag einsehen kann.

Jahn ist Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, er hütet die eroberten Akten, lässt sie archivieren und muss sie für die Zukunft sichern. Das ist sein gesetzlicher Auftrag. Gleich kommt der Bundespräsident. „Wir müssen die Auseinandersetzung mit dem SED-Regime und seinen Erblasten offen halten“, sagt Frank-Walter Steinmeier, als er aus seinem Wagen gestiegen ist. „Nur so können wir uns selbst im Heute verstehen.“ Er erhält eine kleine Führung durch das 180 000 Quadratmeter große Gelände, auf dem es schon eine Freiluftausstellung gibt, und das irgendwann zu einem „Campus der Demokratie“ ausgebaut werden soll.

Drinnen sind die Dokumente der Unterdrückung und auch des Widerstandes noch gut erhalten. 111 Aktenkilometer sind die Unterlagen lang, fast die Hälfte davon findet sich in Berlin. Sortiert wurde alles auf 41 Millionen Karteikarten. Hinter jeder Akte stehen Menschen und manchmal schmerzhafte Schicksale. Die Akten erzählen viel, auch die Wahrheit, dass es in einer Diktatur nicht nur eine Wahrheit gab, „dass einer Täter und Opfer zugleich sein kann“, wie Steinmeier sagt.

Wie vielschichtig diese Geschichte ist, wird deutlich, als die Menschen erzählen, die damals in diesem untergegangenen Land gelebt haben. Angela Marquardt ist gekommen, die Politikerin mit Punkfrisur. Sie ist in einer regimetreuen Familie in Greifswald aufgewachsen, ihre Mutter war IM, also Inoffizielle Mitarbeiterin, Spitzel. Der Stiefvater auch, ebenso der Opa. Marquardt, lange Politikerin der Linken, inzwischen der SPD, erinnert sich: „Ich sollte schon als Schülerin an die Stasi gebunden werden. Die hatten einen Plan für mich, eine vorgefertigte Biografie: Ich sollte die Kirche in Greifswald ausspionieren.“ Sie sei schon als Kind darauf vorbereitet worden, Denunziantin zu werden, und sie frage sich bis heute, wie lange sie das mitgemacht hätte, wenn nicht die Mauer und die Stasi gefallen wären. „Ich bin so dankbar, dass es zum Glück andere Leute gab, die nicht an all das glaubten“, sagt Marquardt und muss weinen. Die Vergangenheit, sie vergeht nicht einfach so.

So geht es auch den Opfern, die zuweilen bis heute unter der Zerstörung ihrer Familien und Freundeskreise oder den Folgen eigener Haft leiden. Nicht nur für sie sind die Stasi-Akten ein Symbol, dass die Geheimpolizei am Ende besiegt werden konnte. „Ich wollte Seefahrer werden, war dafür aber politisch zu unzuverlässig“, erzählt etwa Uwe Schwabe. Später saß er im Gefängnis und empfand die Eroberung der Akten als Befreiung.