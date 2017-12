Martin Günthner (SPD), Bremer Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen (dpa)

Die Angst vor Unwägbarkeiten ging 2017 voraus. Damals richtete sich der besorgte Blick vor allem auf die Verhandlungen des Brexit, Trumps Auftakt und die Wahlen in Deutschland. Am Ende bremsten sie die Wirtschaft nicht groß aus. In wenigen Tagen schon beginnt ein neues Jahr. Das lässt sich umso unbeschwerter feiern, wenn es weniger Angst vor bleibenden Unsicherheiten und sogar gute Aussichten gibt.

Die Konjunkturprognosen für Bremen sind solche Aussichten: Die Experten erwarten ein weiterhin starkes Wachstum in der Hansestadt, das sogar erneut über dem Bundessschnitt liegen könnte. Allerdings kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bremer Politik an vielen Stellen handeln muss, damit die Entwicklung positiv bleibt.

Denn vor allem der Fachkräftemangel bereitet der Wirtschaft immer mehr Sorgen. Längst gibt es deshalb einen schärferen Wettbewerb um gut ausgebildete Mitarbeiter. Das gilt für Unternehmen und Städte. Genügend bezahlbarer Wohnraum, eine verlässliche Betreuung und gute Schulbildung für den Nachwuchs – das sind darum nicht nur Wünsche der Bremer Bürger für die Zukunft, sondern auch die der Wirtschaft.

