Es gibt ein Stück Möbel in Bremen, das sehr begehrt ist und bisher nie auch nur im Ansatz zum Ladenhüter werden konnte. Das Möbel ist ein Tisch, der Runde Tisch. Wer dran sitzt, gehört dazu und darf gleichberechtigt mit allen anderen seine Meinung sagen. Das Ziel ist der Konsens. Alles gut. Alle einverstanden. Den Runden Tisch gibt und gab es in Bremen zu allen möglichen Themen, er ist zum Synonym für Bürgerbeteiligung geworden.

Jüngstes Beispiel ist das Beteiligungsverfahren zur Zukunft der Galopprennbahn. Bekanntlich hat ein Volksbegehren dafür gesorgt, dass die rund 30 Hektar große Fläche an der Ludwig-Roselius-Allee nicht bebaut werden darf. Geplant waren mehr als 1000 Wohnungen.

Was ist die Alternative, fragen sich jetzt die Beteiligten. Am Runden Tisch sitzen Vertreter von drei Senatsressorts: Wirtschaft, Bau und Soziales. Ferner sind die Bürgerinitiative Rennbahn vertreten, die das Volksbegehren initiiert hatte, der Regionalausschuss der Beiräte Hemelingen und Vahr, die Hemelinger Ortsamtsleitung, Mitglieder der „Initiative grünes Bremen“, der Naturschutzbund und Abgeordnete der Bürgerschaftsfraktionen.

Doch das ist längst noch nicht alles. In diesem Fall teilt sich der Runde Tisch nämlich auf. Es gibt den gerade beschriebenen „inneren Kreis“ und einen „äußeren Kreis“, der bei den Beratungen regelmäßig hinzugezogen wird. Zu ihm gehören die Ressorts Bildung und Kultur, die Wohnungsgesellschaft Gewoba, der Landessportbund, die Wirtschaftsförderung Bremen und Anrainer des Geländes. Sie alle dürfen zum Gelingen beitragen, Vorschläge machen oder verwerfen, je nachdem. Entschieden wird über die Rennbahn am Ende aber im Parlament.

Im Vorfeld an Machbarkeitsstudie mitwirken

Es ist richtig und schön, manchmal sogar geboten, bei Projekten dieser Art die Bürger zu beteiligen. Zurzeit geschieht das zum Beispiel auch mit einer möglichen neuen Straßenbahnverbindung in der Überseestadt. Hier laden die Behörden dazu ein, im Vorfeld einer Machbarkeitsstudie mitzuwirken. Es soll diskutiert werden, bevor die Experten herausgefunden haben, wie realistisch die Pläne sind. Kann man machen. Nur ist das sinnvoll?

Teilhabe hilft, weil Menschen, die nah dran sind, eine ganz praktische Sicht auf die Dinge haben. Sie werden mitgenommen, wie man so sagt, und stehen nicht länger meckernd am Rand. Die Gefahr ist, dass Erwartungen ins Kraut schießen und zwangsläufig Enttäuschung folgt. Wer mitmacht und nichts oder nur wenig von seinen Wünschen und Anregungen im Ergebnis wiederfindet, fühlt sich um seine Mühen betrogen und wendet sich ab.

Beobachten kann man das gerade beim Ringen um das Hulsberg-Quartier. Fast zehn Jahre laufen die Diskussionen nun schon. Jede Menge Foren, Anhörungen, Gespräche mit Fachleuten. Jede Menge Ideen und Projekte. Doch nur wenig Zählbares bisher. Der Hulsberg ist ein Beispiel, wie weit Traum und Realität auseinanderklaffen können. Auf der einen Seite der Wunsch, anders und gemeinschaftlich zu wohnen, mit viel Grün drumherum und zu erschwinglichen Preisen. Auf der anderen Seite das Verwertungsinteresse der Stadt.

Es muss möglichst viel Gewinn gemacht werden

Bremen ist knapp bei Kasse, der Klinikverbund Gesundheit Nord sowieso, dem die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen auf dem 14 Hektar großen Areal zufließen. Es war deshalb klar, dass möglichst viel Gewinn gemacht werden muss. Nur hat das niemand so deutlich gesagt. Die Baugemeinschaften und andere Initiativen schauen deshalb jetzt mehr oder weniger in die Röhre.

Gleiches könnte mit der Rennbahn passieren. Denn wer bitte soll das bezahlen, wenn die riesige Fläche für Sport, Freizeit, Unterhaltung und sonst was genutzt wird? Die Anlagen dafür müssten ja erst geschaffen, der Betrieb müsste organisiert werden. Hinzu kommt, dass nicht wenige am Runden Tisch der festen Überzeugung sind, dass an diesem Ort inmitten von Siedlungsgebieten und mit einer intakten, voll entwickelten Infrastruktur nur eines das Richtige sein kann, zumal in der Stadt Mangel an Wohnraum herrscht: Häuser bauen.