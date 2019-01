Asylbewerber stehen in der Zentralen Aufnahmeeinrichtung im bayerischen Zirndorf. (Daniel Karmann / dpa)

Der Migrationsdruck nach Europa ist zwar immer noch hoch, aber in Deutschland kommen nicht mehr so viele Asylbewerber an. Im vergangenen Jahr wurden laut Migrationsbericht der Bundesregierung in Deutschland 185.853 Asylanträge gestellt. Das sind 16,5 Prozent weniger als im Jahr 2017. Ohne die Zahl der Menschen, die wiederholt einen Antrag stellten, sind es 161.931 Schutzsuchende.

In Bremen ging die Zahl der Asylanträge im vergangenen Jahr sogar um 25 Prozent zurück, in Niedersachsen nur um 12,3 Prozent. Lag die Zahl der Erst- und Folgeanträge 2017 im kleinsten Bundesland noch bei 2753, betrug sie nun noch 2065. Das entspricht einem Rückgang von rund einem Viertel. 2016 hatte die Zahl einen Höhepunkt erreicht: Damals stellten 8947 Menschen einen Asylantrag. In Niedersachsen sank die Zahl der Asylanträge 2018 auf 18.911. Im Jahr davor waren es 21.568 Anträge, 2016 sogar 85.582.

„Unsere Aufgabe ist es, alle Geflüchteten angemessen unterzubringen und uns um sie zu kümmern“, betonte Bremens Senatorin für Integration Anja Stahmann (Grüne). Es bleibe dabei trotz der rückläufigen Zahlen eine große Herausforderung, die ankommenden Menschen zu unterstützen. „Viele Familien sind durch Krieg und Flucht noch getrennt, sodass es zunehmend darum gehen muss, Familien wieder zusammenzuführen.“ Die Integration der Menschen bleibe eine „zentrale Herausforderung für die gesamte Gesellschaft“.

Grünen-Fraktionschefin: Europa entzieht sich der Verantwortung

Auch Niedersachsens Ex-Innenminister Uwe Schünemann (CDU) betonte, es bleibe noch jede Menge zu tun. „Die Integration der auf Dauer in Deutschland verbleibenden Migranten muss weiter intensiviert werden“, sag­te der Vizefraktionschef dem ­WESER-KURIER. „Gleichzeitig muss die Rückführung der abgelehnten Asylbewerber forciert werden.“ Dazu gehöre auch, Menschen ohne Bleibeperspektive nicht auf die Kommunen zu verteilen, sondern in Ankerzentren unterzubringen.

Für Grünen-Fraktionschefin Anja Piel ist der Rückgang Folge davon, dass sich Europa in großem Umfang der Verantwortung entziehe. „Es bestehen nahezu kaum noch legale und sichere Einreisewege für Geflüchtete, so dass Menschen mit Asylanspruch erst gar nicht bis nach Deutschland oder Niedersachsen durchkommen.“ Stattdessen seien erneut Hunderte Todesopfer im Mittelmeer zu beklagen. „Um dem Sterben im Mittelmeer ein Ende zu machen, fordern wir legale und sichere Einreisewege wie etwa durch ein landeseigenes Aufnahmeprogramm.“ Auch FDP-­Innenexperte Jan-Christoph Oetjen sieht Europa in der Pflicht. „Nur mit europäischen Lösungen lassen sich die Probleme in der Migrationspolitik sinnvoll lösen.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erläuterte bei der Vorstellung des Migrationsberichts in Berlin, die Nettozuwanderung liege 2018 deutlich unterhalb der von der Großen Koalition vereinbarten Obergrenze von 180.000 bis 220.000 Menschen. Über die organisierte Flüchtlingsaufnahme (Resettlement) und humanitäre Sonderprogramme kamen 2018 nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 3400 Menschen nach Deutschland. Weitere 38.500 Angehörige von Flüchtlingen durften mit Visa für den Familiennachzug einreisen. Berücksichtigt man die rund 23.500 Abschiebungen und Rücküberstellungen an andere europäische Staaten und die freiwillige Rückkehr von 16.000 Asylbewerbern, ergibt sich netto eine Asyl-Zuwanderung von rund 165 000 Menschen.

Während der Pressekonferenz äußerte sich Bamf-Chef Hans-Eckhard Sommer auch zu den Vorfällen in der Außenstelle in Bremen. „Wir hatten im letzten Jahr eine starke Verunsicherung infolge der Vorgänge in Bremen.“ Doch unter großem Personalaufwand habe man diese im Detail aufgearbeitet. Das Bamf habe die 145 Fälle, in denen manipulative Einflussnahme festgestellt worden sei, und die 601 schwerwiegenden Fällen in die Widerrufsprüfungen gegeben. Soweit es ging, seien diese Fälle wieder ausgeglichen worden.

Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt weiter gegen insgesamt sechs Beschuldigte. Sommer zufolge soll es darüber hinaus Disziplinarverfahren gegen Mitarbeiter geben. Die Außenstelle Bremen hat ihre Arbeit im November wieder aufgenommen. Sommer betonte: „Alle, die dort jetzt arbeiten, haben mit den Vorfällen in Bremen, die jetzt zur Sprache kamen, überhaupt nichts zu tun.“