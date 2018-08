Statistisches Bundesamt

Zahl der staatlich unterstützten Asylbewerber sinkt deutlich

Nach der hohen Zahl an Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 kommen wieder weniger Menschen nach Deutschland. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder: Die Ausgaben für Asylbewerber sinken deutlich.