Menschen zeigen während einer Demonstration ein Transparent mit dem symbolischen Drei-Finger-Gruß als Zeichen des Widerstands, um ihre Verachtung gegenüber der Militärjunta auszudrücken. (Stephan Meinking)

Die westlichen Länder sind gut beraten, kein Öl ins Feuer zu gießen.“ Mit dieser Schlagzeile machte Ende Februar, drei Wochen nach dem Militärputsch in Myanmar, die „Global Times“ auf. Die Zeitung der Kommunistischen Partei Chinas publiziert auf Englisch und ist für ein internationales Publikum gedacht. Die Forderung war klar: Der Westen solle sich bitte raushalten aus dem, was in Myanmar vor sich geht. Anfang April kamen ähnliche Botschaften aus Russland: „Ein Kurs in Richtung Drohungen und Druck einschließlich Sanktionen gegen die aktuellen Behörden Myanmars hat keine Zukunft und ist extrem gefährlich“, hieß es aus dem Verteidigungsministerium.

Damit ist unmissverständlich klar: Zwei der mächtigsten Staaten der Welt halten nicht zu den vielen Menschen auf den Straßen von Myanmar, die seit Wochen gegen das Militär protestieren, sondern zum Putschregime, das auf die Demonstranten schießt. Die Argumente aus Russland und China sind nicht besonders stichhaltig: Aus Moskau heißt es, man wolle weitere Eskalationen vermeiden. In Peking gilt offiziell die Linie, sich nicht in innenpolitische Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen.

Vom UN-Sicherheitsrat ist daher keine Resolution zu Myanmar zu erwarten. Denn neben den USA, Großbritannien und Frankreich sitzen in diesem Gremium, das nur einstimmig entscheiden kann, auch Russland und China. Diese beiden Staaten wiederum haben gute historische Argumente zur Hand, wenn sie westlichen Ländern in internationaler Politik nicht über den Weg trauen. Schließlich führt der außenpolitisch von den USA angeführte Westen für seine Aktionen gerne Ideale wie Demokratie und Freiheit an und hat unter diesem Deckmantel immer wieder fragwürdige Realpolitik betrieben.

Zahlreiche Regierungen der USA haben einen grausamen Krieg in Vietnam geführt. In Lateinamerika und im Nahen Osten haben sie Regime gestärkt, die alles andere als demokratisch waren, aber den ökonomischen Interessen in Washington dienten. Auch die europäischen Staaten sehen in ihrer Außenpolitik oft nur vordergründig demokratisch aus, schauen aber tatsächlich gern weg, wenn es der Stabilität und Handelspolitik dient.

Handeln die Regierungen aus Russland und China also gar nicht grausam, sondern nur pragmatisch, wenn es derzeit um Myanmar geht? Nein. Denn einerseits entschuldigt das Fehlverhalten anderer nicht die eigenen Handlungen. Und andererseits ist fragwürdig, ob es der Stabilität in Myanmar wirklich hilft, wenn sich Peking und Moskau auf die Seite des Militärregimes schlagen. Nicht die gezielten Sanktionen westlicher Staaten gegen das Militärregime in Naypyidaw gießen Öl ins Feuer, sondern die Unterstützung der Junta, die das Feuer erst entzündet hat.

Schon am Tag des Putsches am 1. Februar ließ die Militärjunta keine Missverständnisse zu: Sie interessiert sich nicht für den Willen der Bevölkerung im 54-Millionen-Land. Den erdrückenden Wahlsieg des demokratischen Lagers um die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi erkennt sie nicht an, sie zensiert Massenmedien und schießt auf Menschen, die nicht mehr verlangen, als dass eben das Wahlergebnis vom letzten November Gültigkeit erhält. Die Verhältnisse in dem armen Land ähneln bereits einem Bürgerkrieg. Hunderte sind gestorben, Nahrungsmittelpreise steigen. Aus einer politischen Krise wird eine ökonomische. Die Pandemie interessiert in Myanmar schon gar nicht mehr.

Was mittlerweile droht, ist ein Stellvertreterkrieg zwischen den Großmächten wie zuzeiten des Kalten Kriegs, unter denen vor allem die Menschen vor Ort leiden. Während Russland und China zur illegitimen Militärjunta halten, haben westliche Staaten diese mit Sanktionen belegt und sich zugleich solidarisch mit einem Alternativparlament erklärt, das sich nach dem Wahlergebnis vom November richtet.

Der Westen tut gut daran, die Zivilbevölkerung zu unterstützen. Zugleich muss er den Austausch suchen mit Myanmars wichtigstem Handelspartner China und Russland. Ansonsten rollen in Zukunft nur Panzer.