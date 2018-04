Gegen Regierung Orban

Zehntausende demonstrieren in Budapest für Demokratie

Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstagabend in Budapest gegen den Abbau von Rechtsstaat und Demokratie unter der rechtsnationalen Regierung in dem EU-Land demonstriert.