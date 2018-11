Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Ankunft vor dem Rathaus Chemnitz. (Jan Woitas/dpa)

Dem Ganzen haftet etwas Schläfriges an. Der Bundespräsident fährt nach Dresden, schaut sich mit Schülern eine Ausstellung zum Thema Rassismus an, erklärt, diesen gebe es immer noch, beklagt eine „wachsende Polarisierung der Gesellschaft“. Fordert mehr Selbstkritik, mehr Dialogbereitschaft. Danach gibt's Kaffee in Chemnitz.

Hier hofft Frank-Walter Steinmeier auf „Kontakt zu den Bürgern“. Das gelingt, und nein, natürlich wohnen in der Stadt, deren Name seit Wochen ein Synonym für Fremdenfeindlichkeit ist, nicht nur Rechtsradikale. Kann ja nicht schaden, wenn der Bundespräsident das erneut betont und schnell noch auf das Gewaltmonopol des Staates hinweist.

Sind solche Auftritte überflüssig, weil sie so vorhersehbar sind? Jein. Steinmeiers Amt ist ein Symbol, er soll einen, aber auch eine Linie vorgeben. In der unsicheren innen- wie außenpolitischen Gegenwart sind Zeichen wie sein Sachsen-Besuch als Wegmarkierungen wichtig. Emanzipieren sollte er sich aber von diesen wie vorgestanzt wirkenden Sätzen. Weniger Sprechblase und mehr Kantigkeit könnten dann sogar Debatten anregen.