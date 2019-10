Licht und Schatten gibt es in der Bremer Kita- und Schullandschaft. (Uwe Anspach/DPA)

Für Bremen war 2019 ein intensives Jahr. Die Schlaglichter des Wahlkampfes beschienen die Probleme dieser Stadt, Handlungsfelder für die Zukunft wurden abgesteckt und alle waren sich einig, die Bremer Bildungs- und Betreuungslandschaft hat sich eine Kur verdient. Und heute? Vier Monate nach der Wahl hat das Alltagsgeschäft begonnen – auch für die Bremer Familien mit Kindern im Kita- und Schulalter. Und das Alltagsgeschäft ist nicht immer so schön wie die Tage der Kita-Einweihungen oder die "perspektivischen

Lösungen", zu denen das Haus von Senatorin Claudia Bogedan gekommen ist.

Es gibt sie, die tollen Nachrichten, ohne Frage: Kita-Neubauten, Schulen, die Dank engagierten Personals bereit für das 21. Jahrhundert sind und Gewinner von Schul- und Kita-Preisen. Tolle Einzelleistungen stecken dahinten, die einen Applaus verdienen. Diese Erfolge dürfen dennoch nicht den Blick dafür verschließen, dass heute, Bremer Kinder in Bremer Kitas und Schulen gehen – oder eben nicht. In der Kalenderwoche 40 etwa wirbelt der Notdienstplan der Kita die elterlichen Arbeitszeiten durcheinander; fehlen 900 Betreuungsplätze und stehen Jugendliche nicht auf, weil sie Dank der Schulapp schon zu Hause sehen, dass die Mathestunden am Morgen ausfallen. Beide Seiten des Bremer Bildungsalltags – der Einzelfalljubel wie das Platz- und Personalproblem – implizieren dieselbe Gefahr: Sie binden so viele Ressourcen, dass sie sich als dichter Nebel vor jede Vision von Bildung und Betreuung in einer modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts schieben.

Eine saubere Bedarfsanalyse ist die Basis jedes Betreuungskonzeptes. Jenseits dessen müssen wir eine Idee entwickeln, wie unsere Betreuungslandschaft morgen aussehen soll. Stecken Fachleute, Informatiker, Elternvertreter, Ortsamtsleiter und Querdenker in Thinktanks und Klausurtagungen ihre Köpfe zusammen, kann Bildung und Betreuung auch in Bremen gelingen. Visionen wachsen mit dem Mut zur transparenten Problemanalyse, der Offenheit in der Begegnung und der Verantwortung, die dem einzelnen zugestanden wird. Wir alle können lange auf steinigen Wegen laufen, wenn Einzeletappen tatsächlich zum Ziel führen.

So wenig wie die Eltern die Feinde von Lehrern und Erziehern sind, sind Elternvertreter die Feinde der Bildungsbehörde. Sie sind gewählte und ehrenamtlich aktive Exponenten von Interessengruppen. Lassen sich alle Mitspieler auf Teamarbeit ohne Floskelaustausch ein, kann in der Bremer Bildungslandschaft etwas für andere Bereiche des öffentlichen Lebens sehr Beispielhaftes wachsen: eine Fehlerkultur.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Sprecherin des Gesamtelternbeirates der katholischen Kindertagesstätten. Co-Autorin ist Petra Katzorke, Vorstandssprecherin Zentralelternvertretung der Tageseinrichtungen.