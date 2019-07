Im Rennen um die Nachfolge als Tory- und damit auch als britischer Regierungschef stellen sich Boris Johnson (Foto) und sein Konkurrent Jeremy Hunt auf Regionalkonferenzen den Tories vor. Die etwa 160 000 Mitglieder der Konservativen Partei können dann per Briefwahl entscheiden. (Ian Forsyth/dpa)

Sie präsentieren sich den Mitgliedern der Konservativen Partei und liefern sich TV-Duelle: Boris Johnson und Jeremy Hunt. Beide kämpfen um die Nachfolge von Theresa May – am 23. Juli fällt die Entscheidung. Hinter der hochgespielten Marke Boris Johnson steckt nicht viel mehr als ein Hallodri. Weder hat er eine Brexit-Strategie, die den Realitätscheck bestehen würde, noch zeigt er Interesse an Details. In normalen Zeiten würde er es nicht einmal in die Nähe der Downing Street schaffen. Doch dies sind keine normale Zeiten. Das Königreich steckt in einer historischen Krise und wie es aus dieser wieder herauskommen soll, ist unklar.

Auch mit dem amtierenden Außenminister Jeremy Hunt, von Natur aus eher der Typ langweiliger Opportunist, sieht die Zukunft kaum rosiger aus. Er biedert sich mit einer Verschärfung des Abtreibungsrechts bei den Erzkonservativen an, und in Sachen Brexit schwankt er wie ein Rohr im Wind. Die Verhandlungen will Hunt wieder aufnehmen, denn, so der unterschwellige Tenor, er sei in diesen Dingen ja besser als die scheidende Premierministerin Theresa May. Nur: Er klingt genau wie sie.

Auch Hunt dürfte mit seiner Ignoranz gegen eine Wand laufen. Die Geduld der EU ist am Ende. Sollten sich die roten Linien der Briten nicht ändern, sind die Gespräche abgeschlossen. Der Deal liegt auf dem Tisch. Man würde annehmen, die Briten fühlten sich unter Zugzwang. Stattdessen verschwenden sie abermals Zeit mit dem wochenlangen Kampf um den Parteivorsitz.