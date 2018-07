Migranten an Bord des spanischen NGO-Schiffs Open Arms vor der Küste Barcelonas. Das Schiff hatte 60 Menschen rund 30 Kilometer vor der Küste Libyens aus Seenot geborgen. (Olmo Calvo/AP/dpa)

Retten oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Pro und Contra in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung "Die Zeit". Unter dem Titel "Oder soll man es lassen?" diskutieren die Autorinnen Caterina Lobenstein und Mariam Lau Pro-und-Contra-Argumente für und gegen private Seenotrettung. Der Untertitel fragt, ob diese legitim ist.

Im Netz wird vor allem der Beitrag von Mariam Lau äußerst kontrovers diskutiert, da sie sich gegen die private Seenotrettung ausspricht. Dabei geht es ihr nicht darum, die Menschen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen, nicht zu retten. „Wer in Not ist, muss gerettet werden, das schreibt das Recht vor und die Humanität. Beide schreiben allerdings nicht vor, dass Private übernehmen, was die Aufgabe von Staaten sein sollte.“

Vor allem auf Twitter erntet die Autorin viel Kritik für ihre Argumentation von Politikern und Journalisten. Für Niema Movassat, Bundestagsabgeordneter der Linken, sei die Diskussion zum Fremdschämen:

Der Nutzer Bruno Thyke fragt schlicht, ob es der "Zeit" lediglich um Aufmerksamkeit gehe.

Der Redaktionsleiter des ARD-Magazins "Monitor", Georg Restle, schreibt, dass jeder, der die Seenotrettung unterbinden wolle, den Tod von Flüchtlingen billigend in Kauf nehme.

Für Ralf Stegner, Landes- und Fraktionsvorsitzender der SPD Schleswig-Holstein, ist der Titel der "Zeit" beängstigend. Seenotrettung sei humanitäre Pflicht.

Aber es gibt auch positive Reaktionen auf den Beitrag von Mariam Lau. Der Journalist Georg Renner schreibt, dass der differenzierte und menschliche Text von Lau in den Hintergrund gerate.

Auf Twitter antwortet Autorin Mariam Lau ihren Kritikern. So reagiert sie auf den Tweet von Jan Philipp Albrecht, langjähriger EU-Politiker der Grünen und künftiger Umweltminister in Schleswig-Holstein. Der weist zwar darauf hin, dass Lau das Recht habe, ihre Meinung zu äußern, ohne dafür Hasstiraden und Beleidigungen ernten zu müssen. Albrecht merkte aber an, ob die Frage nach Seenotrettung überhaupt gestellt und diskutiert werden sollte. Darauf schrieb Lau: "Es gibt eine Pflicht zur Rettung. Nur gibt es kein Recht, sich das Land auszusuchen, in das man gehen will."

Doch Lau erhält auch Zuspruch. Nutzer "ralRo" findet, dass ihr Beitrag wichtig sei für die Flüchtlingsdebatte.

Die Debatte um den Beitrag von Mariam Lau entfacht zu einer Zeit, in der die private Seenotrettung auf immer mehr Hindernisse stößt: Schiffe dürfen nicht anlegen, jüngst wurde das deutsche Schiff "Lifeline" auf Malta gestoppt. Italien verbietet NGO-Schiffen ihre Häfen anzusteuern und will sie jetzt auch für Militärschiffe internationaler Missionen schließen. Die Wochenzeitung "Zeit" hat mit dem Thema also offenbar einen Nerv getroffen.

Welche Beleidigungen die Redakteure aushalten mussten, machte der Politik-Ressortleiter und stellvertretende Chefredakteur, Bernd Ulrich, am Donnerstagabend deutlich. "Ich habe heute am eigenen Leib mitbekommen, wie es ist, wenn die flüchtlingsfreundliche Gemeinde ins Gefecht zieht", schrieb er. Er kritisierte, dass Humanismus nicht mit nichthumaner Sprache erreicht werden könne.

Am Freitagmittag dann äußerte Ulrich Selbstkritik. Er schrieb, dass die Überschrift ein Fehler gewesen sei, "weil sie unseren Ernst und Schmerz bei dem Thema nicht ausdrückt". Ulrich kündigte für die kommende Ausgabe der Zeitung einen Text an, in dem es darum gehe, was die rigorosere europäische Flüchtlingspolitik teilweise rechter Regierungen für die Debatte bedeute. Denn die Frage, ob die Legitimität von privater Seenotrettung, überhaupt diskutiert werden solle, berühre dieses viel größere Thema.(ias/cah)