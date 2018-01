Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zeman gewinnt erste Runde der Präsidentenwahl in Tschechien

Blickt Tschechien in den nächsten fünf Jahren mehr nach Osten oder nach Westen? Auch darum geht es bei der Präsidentenwahl in dem EU-Mitgliedstaat. Der prorussische Amtsinhaber Zeman wird in der ersten Runde seiner Favoritenrolle gerecht.