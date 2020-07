Versager im Kampf gegen Corona: Ein Graffiti in São Paulo stellt unter dem Titel "An welcher Seite des Seils stehen Sie?" Jair Bolsonaro (2.v.r), Präsident von Brasilien, als Helfer des Coronavirus dar. (Cris Faga /dpa)

Die Menschen im Landkreis Gütersloh sehen sich gerade schmerzhaft an einen Song aus dem Jahr 1979 erinnert. „Keiner kann uns ab“, sang da die heimische Punkband mit dem schönen Namen „Brausepöter“. Seit das Schweinesystem des Clemens Tönnies die Region zum Corona-Hotspot gemacht und in Misskredit gebracht hat, sind die Menschen aus Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück oder Verl in keinem Urlaubsort willkommen, wird Autos mit dem Kennzeichen GT der Lack zerkratzt. Und dann hat auch noch Österreichs Sebastian Kurz eine Reisewarnung ausgesprochen. Die Österreicher, lästerte die „Süddeutsche Zeitung“, sollen „nicht mehr, wie gewohnt, ihre Sommertage in Gütersloh verbringen dürfen“.

Dabei denkt der Wiener Kanzler erst mal nur an den Gesundheitsschutz seiner Bürger. Später sind die Gütersloher natürlich wieder als zahlende Gäste willkommen, gerne auch in Ischgl. Da, wie in Sölden oder am Arlberg, hätte man sich Anfang März mehr Schutz für die Gesundheit der Skiurlauber gewünscht. Hätten die Regierung Kurz und Tiroler Behörden die Warnsignale nicht so lange ignoriert, wären die Skiorte nicht zur Seuchen-Brutstätte für Europa geworden. Eine unangenehme Wahrheit für den zu populistischer Selbstinszenierung neigenden Wiener Regierungschef, der sich selbst zum Vorkämpfer gegen das Virus ernannt hat und sich Schuldzuweisungen gern verbittet.

Aber nicht allein Österreich hat zu lange mit dem Lockdown gewartet. Die von den Behörden erlaubten Starkbierfeste in Bayern vom 6. bis 8. März ließen im Freistaat die Infektionen in die Höhe schnellen, was die Regierung Söder gerne vergessen machen möchte. Vier Monate Pandemie lehren uns, dass Vertuschen, Leugnen und Verharmlosen Menschen in Lebensgefahr bringen.

Hamburger Senat mit erster Warnung

Bei allen Fehlern, die es auch hierzulande gab: Es war nicht der Föderalismus, der der Bekämpfung des Virus im Wege stand, wie mancher vorschnell meinte. Es war der Hamburger Senat, der als erster warnte und nicht die Bundes-Virologen des Robert-Koch-Instituts.

Zur Corona-Wahrheit gehört vielmehr, dass es Zentralstaaten viel härter getroffen hat als Deutschland. Und dass es Chinas Diktatoren waren, die den Ausbruch des Virus vertuscht haben und dass die Bevölkerung solcher Länder – die von Männern regiert werden, die die Lüge zum politischen Handlungsprinzip erhoben haben – am schlimmsten leidet. Die von der rechten Lega des Matteo Salvini kontrollierten Behörden haben durch Vertuschen und Untätigkeit die Massengräber der Lombardei zu verantworten. So wie Jair Bolsonaro in Brasilien. Bolsonaro, Donald Trump und Boris Johnson haben ihre Länder an die Weltspitze der Covid-19-Opfer geführt. Rechtspopulisten und Ausbeuter sind die großen Versager dieser Krise.