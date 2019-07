Robert Mueller, Ex-Sonderermittler in der Russland-Affäre, blättert während seiner Aussage vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses in einem Aktenordner. (Alex Brandon/dpa)

Nein, die Anhörungen Robert Muellers waren nicht das, was in den USA als “Game Changer”, als “Wende” bezeichnet wird. Im Gegenteil dürften die Demokraten ihre vermutlich letzte Chance vertan haben, die Amerikaner von einem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump zu überzeugen. Statt die schwerwiegenden Vorwürfe aus dem Abschlussbericht des Sonderermittlers in der Russland-Affäre durch den Zeugen aufleben zu lassen, dürften die Zuschauer des mit Spannung erwarteten Politspektakels schon bald in den Tiefschlaf gefallen sein.

Mueller sagte tatsächlich nicht mehr, als in seinem Bericht stand. Und frustrierte all diejenigen, die sich Illusionen über den ehemaligen FBI-Chef gemacht hatten. Mueller ist von Hause aus Staatsanwalt, nicht Politiker und schon lange kein Wahlhelfer der Demokraten. Der Sonderermittler präsentierte sich als Zeuge wider Willen. Indem die Demokraten Mueller mit den Anhörungen nötigten, etwas zu tun, was dieser nicht wollte, schadeten sie sich selbst am meisten. Ihre Strategen werden lange nach den Zitaten für die Wahlspots suchen müssen, mit denen sie Trump im Wahlkampf nun politisch vor sich hertreiben können.

Die Amerikaner bestätigen in einer Umfrage nach der anderen, wie wenig sie an einem Amtsenthebungsverfahren interessiert sind. Umgestimmt hat Muellers Auftritt kaum jemanden. Genau das hätte geschehen müssen, um aus diesen Anhörungen politisches Kapital zu schlagen. Umgekehrt hat Mueller den Präsidenten alles andere als entlastet. Vielmehr bekräftigte er die Schwere des Vorwurfs der Justizbehinderung.

Die Demokraten tun nun gut daran, der Führung von Speakerin Nancy Pelosi zu folgen und auf ein aussichtsloses Amtsenthebungsverfahren zu verzichten. Mit einem solchen Verfahren würden sie dem Antagonisten im Weißen Haus nur helfen. Amerika und die Welt können sich aber vier weitere Jahre Trump nicht leisten.