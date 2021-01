Experten raten Schülern und Eltern zu Gelassenheit beim Umgang mit den Noten in den ohnehin schon schwierigen Corona-Zeiten. (Sebastian Gollnow /dpa)

Zeugnisvergaben sind nicht selten sehr emotionale Angelegenheiten. Sind die Noten gut, ist die Freude groß. Sind die Noten schlecht, können Tränen fließen, oder es gibt großen Ärger zu Hause. Zwar raten Experten den Schülern und Eltern dazu, sich gerade in den ohnehin schon schwierigen Corona-Zeiten eine gewisse Gelassenheit beim Umgang mit den Noten zuzulegen, aber das ist leichter gesagt als getan.

Die Regionalen Landesämter für Schule und Bildung haben deshalb wieder ihr Zeugnistelefon freigeschaltet. Da die Zeugnisse in diesem Jahr aufgrund der Pandemie mancherorts gestaffelt, per Post und nicht immer klassenweise ausgegeben werden, ist das Zeugnistelefon bis zum 5. Februar besetzt. Erreichbar ist es von 9 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0 42 42 / 7 80 73 58 oder zeugnishotline(at)rlsb-lg.niedersachsen.de. Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern, Erziehungsberechtigte und andere Ratsuchende könnten ihre Fragen oder ihren Kummer loswerden. Für Unterstützung stehen am anderen Ende der Leitung Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Hannover bereit.

Das Landesamt weist darauf hin, dass das Zeugnistelefon für psychologische Fragen und Anliegen eingerichtet ist. Für Fragen zur Notenvergabe, zu Versetzungsentscheidungen oder anderen Inhalten des Zeugnisses vermittelt die Servicestelle der Regionalabteilung in Hannover unter Telefon 05 11 / 1 06 60 00 und für den Bereich Lüneburg unter 0 41 31 / 15 22 22 die richtigen Ansprechpartner.

Die Zeugnisvergabe zum Ende des ersten Schulhalbjahres verläuft in Niedersachsen anders als gewohnt. Um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, werden die Leistungsnachweise nicht klassenweise auf einen Schlag ausgehändigt, wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagte. Stattdessen läuft die Ausgabe gestaffelt. Lehrkräfte hätten die Möglichkeit, Zeugnisse aus Fenstern oder in durchlüfteten Klassenräumen zu übergeben. Möglich sei auch, Zeugnisse an der Haustür vorbeibringen, sagte der Sprecher des Kultusministeriums. Ein Versand per Post sei ebenfalls möglich.