Die Opposition hat am Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 mehr zu mäkeln als zu loben. (dpa)

Nein, Applaus kann man als Landesregierung nicht erwarten. Selbst dann nicht, wenn einem eine schwarze Null gelingt. Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert wird es deshalb auch mit Fassung tragen, dass die Opposition am Doppelhaushalt für die Jahre 2018 und 2019 mehr zu mäkeln als zu loben hat.

Dabei hat sich Linnert ein leises Lob durchaus verdient: Wer hätte vor ein paar Jahren schon gedacht, dass die Konsolidierung des Landeshaushalts tatsächlich gelingt? Die Richtung war ja vorgegeben, ab 2020 ist das Schuldenmachen per Verfassung verboten. Doch bevor Bremen dieses Ziel erreicht, hätte man dem finanzpolitischen Problemkind eher zugetraut, sich ein paar Ausreden auszudenken, warum es wieder nicht geklappt hat. Jetzt klappt es, und es gehört zur Wahrheit, dass dies auch mit den äußeren Bedingungen zu tun hat: sprudelnde Einnahmen, niedrige Zinsen – Faktoren also, die man vom Senatstisch aus kaum beeinflussen kann. Die Leistung besteht vielmehr darin, die aufkeimenden Begehrlichkeiten so zu moderieren, dass am Ende ein ausgeglichenes Zahlenwerk steht, das obendrein eine Senatslinie erkennen lässt.

Mehr Geld für Bildung, das ist so eine Linie. Mehr als hundert zusätzliche Millionen pumpt Bremen jährlich in diesen Bereich. Das ist gut und sinnvoll. Wer die Probleme auf diesem Sektor betrachtet und die Debatten der vergangenen Wochen verfolgt hat, der ahnt, dass das nicht reichen wird. Eine schwarze Null ist ein gutes Ergebnis. Allerdings dämmt sie nur die Folgen der Probleme von gestern ein, ohne die von heute und morgen zu lösen. Will die Landesregierung die Wahlen in eineinhalb Jahren überstehen, wird sie Ideen vorlegen müssen, um Bremens schwierige Lagen bewältigen zu können. An schwarze Nullen jedenfalls wird sich dann niemand mehr erinnern.