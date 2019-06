Eine Gruppe kosovarischer Flüchtlinge, die an der heute verriegelten Grenze zu Ungarn von serbischen Grenzern geschnappt wurden. (Marko Djurica /dpa)

Seine deutsche Handynummer hat Besmir Tutaj immer noch‒ auch bald zwei Jahre nach seiner Abschiebung aus Bad Segeberg zurück ins Kosovo. Für den hageren 17-Jährigen hat das vor allem pragmatische Gründe: Besmir will in Kontakt bleiben mit seinen Freunden in der früheren Heimat. Die verbliebene Handynummer des jungen Mannes könnte aber auch als Symbol stehen für die Omnipräsenz des gelobten Deutschlands in den Köpfen zigtausender Kosovaren.

Der Exodus aus dem Westbalkanland, die Abstimmung mit den Füßen gegen Armut, Korruption und Perspektivlosigkeit, begann im eisigen Winter 2014/2015. Über 70.000 Menschen verließen nach Erkenntnissen des kosovarischen Geheimdienstes KIA damals innerhalb weniger Monate das Land – um die vier Prozent der Bevölkerung. Allein in Deutschland stellten 2015 über 37.000 Kosovaren einen Asylantrag. Es waren die heimatmüden Kosovo-Albaner, die damals den großen Flüchtlingskorridor der längst geschlossenen Balkanroute öffneten. Die meisten von ihnen sind längst wieder zurück. Abgeschoben oder freiwillig ausgereist, ernüchtert, verschuldet und doch entschlossen, erneut zu gehen. Das ist auch Besmirs Plan.

„Wir haben im Fernsehen gesehen, dass viele Menschen nach Deutschland wollten. Da haben wir uns auch auf den Weg gemacht“, erklärt der junge Mann in gutem Deutsch die Massenabwanderung in Richtung Westen. Also stiegen auch der damals 13-Jährige, seine Eltern und zwei jüngere Geschwister im südkosovarischen Prizren in einen Bus Richtung Serbien. Mit wenig Gepäck und viel Hoffnung auf ein besseres Leben. Das erste Ziel der Roma-Familie: Die damals offene Grenze nach Ungarn ‒ eine politische Situation, die heute undenkbar wäre angesichts der Abschottung an den EU-Außengrenzen.

Schlepper kassierte 2600 Euro

In einer Gruppe mit etwa 20 weiteren Menschen schlug sich Familie Tutaj durch den Grenzwald. Allein von ihnen kassierte der Schlepper 2600 Euro. Zum Vergleich: Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen im Kosovo betrug 2017 etwa 3400 Euro. Von Budapest aus fuhr die Familie schließlich mit dem Zug zu einem Onkel nach Köln und von dort nach Bad Segeberg. Knapp zweieinhalb Jahre lebte Besmir Tutaj dort. Er ging zur Schule, machte ein Praktikum als Kfz-Mechatroniker, seine Schwester wurde hier geboren. Besmir wurde vom Kind zum jungen Mann.

In einem aus Fotos montierten Youtube-Video sieht man ihn im Teenager-Alter zusammen mit seiner Familie. Posen eines Heranwachsenden in Deutschland, untermalt mit dramatisch-trauriger albanischer Musik: Am Steuer eines Autos, mit dem Motorrad, auf einem Foto hängt im Hintergrund eine St.- Pauli-Fahne. Besmir schaut ernst und ein bisschen verloren in die Kamera. Ganz am Anfang des Videos ploppt unten ein Schriftzug auf: „Wir sind kein Problem.“

„Wir hatten ein gutes Leben in Deutschland“, sagt Besmir heute. „Aber auch immer Angst vor dem Abschiebe-Bescheid.“ Der kam im Frühjahr 2017. Nach einem kurzen Aufschub wegen Besmirs neu geborener Schwester musste die Familie zurück nach Prizren.

Zurück im Kosovo: Gezim, Rulkije und Rexhep Kryeziu. (Schaefer)

Leben in Rohbauten mit unverglasten Fenstern

Dort, im Viertel Tranzit am nordwestlichen Stadtrand, leben hauptsächlich muslimische Ashkali, wie sich die Roma hier nennen. Rohbauten mit unverglasten Fenstern stehen wie hingeworfen in der Landschaft, verbunden durch staubige Sandwege. In Hörweite rauscht der Autobahnverkehr Richtung Pristina vorbei. Die Straße, benannt nach Ibrahim Rugova, dem ersten Präsidenten des Kosovo nach dem Krieg, führt in die Hauptstadt eines noch jungen Staates, der erst 2008 seine Selbstständigkeit erklärt hat und dessen Bevölkerung die jüngste Europas ist. Über die Hälfte der etwa 1,8 Millionen Kosovaren sind unter 25 Jahre alt. „Wenn es hier mehr Jobs gäbe, würde ich auch lieber im Kosovo bleiben“, sagt Besmir.

Das Interview findet im Büro von Loyola Tranzit statt, einem Gemeinschaftszentrum mit Kindergarten und Musikschule, das Schüler des nahegelegen jesuitischen Loyola-Gymnasiums dort aufgezogen haben. Ein kleines, einstöckiges Haus mit unverputzten Wänden - trotzdem ein Vorzeigeprojekt, da sich hier die Schüler der besten Privatschule des Kosovo um die zumeist in Armut lebenden Ashkali-Kinder kümmern. Besmir kennt beide Welten. Er bekommt Unterstützung aus Deutschland, um das teure Gymnasium zu besuchen, und hilft den Kindern n aus seinem Viertel. „Es war schwer, hierher zurückzukommen ich kannte niemanden mehr“, erinnert sich der Schüler. Das Haus seiner Familie war weg, die Schulden von der Ausreise drücken bis heute. Der Vater arbeitet als Tagelöhner, wie viele Roma auf dem Balkan.

Treffen mit Dafina Hoxha, Chefin des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Kosovo. Durch die pittoreske Altstadt von Prizren strömt der Fluss Lumebardhi wie ein reißender Gebirgsbach, die Straßencafés sind voll. Neben den vielen Touristen, die in die wohl schönste Stadt des Landes kommen, sitzen hier vor allem junge Leute. Die Jugendarbeitslosigkeit im jüngsten Staat Europas liegt bei 55 Prozent, viele Menschen hängen am Tropf der Rücküberweisungen aus der riesigen Diaspora-Gemeinde. Der Anteil der im Ausland lebenden Kosovaren, von denen viele schon während des Krieges 1998/99 vor der serbischen Armee aus dem Land flohen, beträgt 17 Prozent.

„Auch heute warten viele Menschen auf eine Visa-Liberalisierung, um nach Deutschland oder England zu gehen“, sagt Hoxha. Kosovo ist das einzige Land des westlichen Balkans, das noch immer keine Visafreiheit für den Schengen-Raum hat. Dabei dürften die Kosovaren die Menschen sein, die am stärksten an die europäische Idee glauben. Als einzigem Land in der Region wird im Kosovo am 9. Mai der Europatag gefeiert. Seit Staatsgründung vor elf Jahren ist der Euro die offizielle Währung, die Nationalhymne heißt „Europa“, in manchen Restaurants steht der „KFOR-Burger“ auf der Speisekarte. Was skurril klingt zeigt das Gefühl der Verbundenheit vieler Kosovaren mit den Soldaten, die 1999 zur Friedenssicherung ins Land kamen. Das Lager der Bundeswehr war bis Ende 2018 in Prizren. Heute soll auf dem Gelände ein Innovationspark für junge Start-Ups entstehen.

Nach dem Exodus der Bevölkerung aus den Jahren 2014/15 arbeitet der ASB im Kosovo heute daran, die Menschen vom Bleiben zu überzeugen. Man unterstützt heimische Unternehmen wie Druckereien oder Schuhfabriken finanziell bei der Produktion.“ Dafür müssen diese neue Arbeiter anstellen. Auch Familien bekommen ein Trainingsprogramm und finanzielle Hilfe, zum Beispiel um eine Kuh oder kleinere Maschinen zu kaufen oder den Taxischein zu machen, wie etwa Besmir Tutajs Vater. Rückkehrer in den Kosovo findet man leicht. Ebenso Menschen, die legal nach Deutschland wollen. Da ist der abgeschobene Autoschrauber in einer kleinen Werkstatt in der Umgebung des Roma-Viertels Tranzit oder der junge Kellner im Tiffany, einem der besten Restaurants in Prizren, der trotzdem nur 200 Euro im Monat verdient und dieses Jahr als Klimainstallateur in München arbeiten wird. Zufallsbegegnungen mit Menschen, die Deutschland ungefragt in den Himmel loben.

Fragt man Valdete Dakaj, die Chefin des Hotels Alvida, nach Kontakten zu Rückkehrern, kommen zwei Mitarbeiter aus dem Innenministerium unter fast konspirativen Umständen in einem Kastenwagen vorbei. Eigentlich dürften sie keine Auskunft geben, also keine Namen bitte! Ein Grund dafür ist, dass sie gerade eine Pause von ihrem Zweitjob für eine Desinfektionsfirma machen. Kosovarischer Überlebensalltag. Die Mitarbeiter nennen Zahlen: 23 000 Menschen verließen 2016 den Kosovo, 2017 sank die Zahl weiter auf 16 000. Immer noch viele. Der Flüchtlingsstrom nahm rapide ab, als sich herumsprach, dass Deutschland kein Asyl aus wirtschaftlichen Gründen gewährt – und seit Ungarn einen Zaun an der serbischen Grenze gebaut hat.

Drei Tage über Serbien und Ungarn bis nach Deutschland

Man bekommt den Kontakt zur Familie Kryeziu, die von einer ähnlichen Auswanderungsgeschichte wie Besmir Tutaj berichtet. Drei Tage waren sie Ende Dezember 2014 zu fünft über Serbien und Ungarn bis nach Deutschland unterwegs. Die Mutter Rukije, 31 Jahre alt, redet viel, sie klagt, gebeutelt von Migräneanfällen und Asthma, was man ihrem müden Gesicht immer noch ansieht ‒ auch ein gutes Jahr nach der Rückkehr aus der sächsischen Kleinstadt Schneeberg nach Prizren.

Durch eine Metalltür in der Grundstücksmauer betritt man einen kargen Hinterhof, hinter einer Art offenem Balkonvorbau liegen die zwei Räume eines geteilten Hauses. Die Wände sind unverputzt. Im Raum rechts, ausgestattet mit alten Sofas und Fernseher, lebt die Großmutter. Der andere ist noch Baustelle. Wenn er irgendwann mal fertig ist, wollen die Kryzezius hier einziehen. Bis dahin muss die Wohnung eines Onkels genügen.

Vater Gezim hatte in Deutschland einen Ein-Euro-Job als Umzugshelfer, die Tochter und zwei Söhne gingen zur Schule. „Wir hatten 1300 Euro Kinder- und Schulgeld“, behauptet der 38-Jährige, der deutlich älter aussieht. Er zeigt seine Versichertenkarte bei einer ostdeutschen Ortskrankenkasse und die Karte der Dresdener Verkehrsbetriebe. Für Roma-Familien wie die Kryezius ist materielle Unsicherheit der Hauptgrund, das Kosovo zu verlassen. Aber auch rassistische Diskriminierungen, zum Beispiel bei der Job- oder Wohnungssuche, gehören zum Alltag. „In Deutschland war es einfach geil in der Schule“, schwärmt der elfjährige Rexhep, ein aufgeweckter Junge im Barcelona-Trikot, der sich schüchtern hinter seinen Eltern versteckt. Er und sein Bruder Arjat, 15, haben während der fast drei Jahre in Deutschland die Sprache gut gelernt, die 17-jährige Tochter Aida musste zwei Monate vor Ausbildungsbeginn zur Kindergärtnerin Deutschland verlassen.

Heimatlos im Kosovo

Heute fühlen sich alle in der Familie Kryeziu heimatlos im Kosovo, die beiden Jungs klagen über Ausgrenzung in der Schule, die sie allerdings ‒ wenn überhaupt ‒ nur sehr unregelmäßig besuchen. Vom Staat gibt es keine Unterstützung, etwas Geld dürfte von der Familie der Mutter in Deutschland kommen. Auf die Frage, ob sie zurück nach Deutschland wollen, kommt ein freudiges „Ja, auf jeden Fall!“ Um Rückkehrer wie die Kryezius oder Besmirs Familie zu unterstützen, gibt es seit 2007 das vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit etwa 800 000 Euro jährlich finanzierte Reintegrationsprogramm URA, was im Albanischen Brücke bedeutet. Dazu gehören Sozialberatung, Arbeitsvermittlung und psychologische Betreuung sowie Geld- und Sachleistungen.

Was erst mal gut klingt, stößt bei Flüchtlingsorganisationen wie Pro Asyl allerdings auf Kritik. „Mit Programmen wie URA lassen sich allenfalls die schlimmsten Sorgen der Menschen beseitigen, nachhaltig sind sie nicht. Die Idee, damit eine Existenzgrundlage schaffen zu können, ist reine Ideologie“, meint Bernd Mesovic, Leiter der Abteilung Rechtspolitik bei Pro Asyl.

„Wenn man mit jungen Leuten im Kosovo spricht, geht es immer nur ums Geld“, meint Granit Fetahu, selbstständiger Finanzbuchhalter aus Prizren. Der 31- Jährige hat als Kind von 1994 bis 2001 in Deutschland gelebt. Auch er hat über eine Auswanderung nachgedacht, will aber bleiben. „Die Menschen sehen hier Leute mit großen Autos, die aber auch 20 Jahre im Ausland waren. Viele denken, sie würden das in drei Monaten schaffen. Fetahus Fazit: „Wir verlangen zu viel vom Staat Kosovo.“

Auch Besmir Tutaj will natürlich nach Deutschland zurück. Die alten Kontakte im Handy hat er ja noch.

Zur Sache

Festakt mit Clinton

Das Kosovo hat in der vergangenen Woche den 20. Jahrestag des Einrückens der Nato in die damalige serbische Provinz gefeiert. Am Staatsakt in der Hauptstadt Pristina nahmen neben der Regierungsspitze des heute fast ausschließlich von Albanern bewohnten Balkanlandes der damalige US-Präsident Bill Clinton und die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright teil. Bei einem kurzen Rundgang durch die Stadt jubelten Tausende Bürger Clinton und Albright zu. „Sie haben uns geholfen, den Krieg zu gewinnen, und wir haben gemeinsam Frieden geschaffen“, erklärte der kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj beim Festakt an Clinton gewandt. Dank der Entschlossenheit der damaligen US-Führung „haben wir unser Recht auf Freiheit und Demokratie wahrgenommen und den Staat Kosovo aufgebaut“, fügte Haradinaj hinzu.

Unter dem von 1993 bis 2001 amtierenden Clinton hatte die Nato im März 1999 in den bewaffneten Konflikt zwischen Serbien und aufständischen Albanern eingegriffen. Nach 78-tägigen Bombardierungen des damaligen Jugoslawiens unter Beteiligung Deutschlands hatte das nordatlantische Bündnis den damaligen jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic dazu gezwungen, seine Sicherheitskräfte aus dem Kosovo abzuziehen und dem Einrücken der Nato zuzustimmen.

Am 12. Juni 1999 zogen Nato-Soldaten ins damals schon überwiegend albanisch bevölkerte Kosovo ein. Die Kosovo-Albaner empfanden dies als Befreiung von einer serbischen Besatzungsherrschaft, viele Kosovo-Serben flohen vor Racheakten der Albaner. Die Verwaltung des Kosovos übernahm die UN-Administration Unmik. 2008 erklärte sich das Kosovo für unabhängig, was von Serbien, Russland, China und fünf EU-Ländern bis heute nicht anerkannt wird. Mehr als 100 Staaten, darunter Deutschland, erkennen die Republik Kosovo an.