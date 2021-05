Über die Freigabe der Impfreihenfolge für Astra-Zeneca wird gestritten. (Robert Michael/dpa)

Beim Impfen geht es voran. Umso häufiger stellt sich die Frage „Wann bin ich dran?“ Bei dieser Frage geht es inzwischen aber nicht mehr nur um die eigene Sicherheit, sondern auch um Urlaub und andere Freiheiten. Jetzt heißt es, weiter einen kühlen Kopf zu bewahren und mit System vorzugehen. In der richtigen Reihenfolge zu impfen, hilft allen. Das Kernproblem bleibt: Der vorhandene Impfstoff reicht zurzeit nicht für alle.

Die Debatte, jetzt schon die Impfreihenfolge aufzugeben, kommt daher zu früh. Die Todeszahlen sinken, weil immer mehr Menschen geimpft sind, die einer Risikogruppe angehören. Solange wir damit nicht fertig sind, müssen die Risikogruppen zuerst drankommen sowie die, die einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Das gilt auch für Menschen, die sich selbst kaum schützen können, weil sie in beengten Wohnverhältnissen leben, kein Homeoffice machen können und zu Stoßzeiten mit dem Bus zum Arbeitsplatz fahren. Denn es nützt niemandem, wenn in einigen Stadtteilen die Fallzahlen schon recht niedrig sind, aber in anderen Stadtteilen sich das Virus ausbreiten kann.

Um schnell und in der richtigen Reihenfolge impfen zu können, brauchen wir ­weiterhin die Impfzentren. Die Arztpraxen können das Tempo nicht beliebig steigern, sie haben ja auch noch andere Aufgaben zu erfüllen. Falls endlich ein Impfstoff für Kinder und Jugendliche zugelassen wird, muss auch hier das Impfen so schnell wie möglich gehen. Ohne zentrale Strukturen werden wir das nicht bewältigen.

„Ein Wettrennen um den Impfstoff besitzt gesellschaftliche Sprengkraft“

Viel zu früh kommt auch die Debatte, dass alle Corona-Einschränkungen für ­diejenigen aufgehoben werden sollen, die vollständig geimpft sind. Das provoziert ein Wettrennen um den knappen Impfstoff, das gesellschaftliche Sprengkraft besitzt und für alle Nachteile nach sich zieht. Wir sind erst durch, wenn alle beziehungsweise ein großer Teil geimpft sind und das ist in absehbarer Zeit der Fall. Und bis dahin braucht es weiter Geduld – und Solidarität.

Vor 225 Jahren, am 6. Mai 1796, starb Adolph Knigge, sein Grab befindet sich im Bremer Dom. Sein Anliegen und damit auch sein Hauptwerk „Über den Umgang mit Menschen“ bezog sich auf die Formen und Regeln des gesellschaftlichen Zu­sammenlebens und wurde leider immer mit einer Handreichung zu Verhaltens- und Benimmregeln gleichgesetzt. Letz­teres lag ihm völlig fern. Wenn er sich heute zum Impfen äußern könnte, würde er zu Höflichkeit und Zurückhaltung ­mahnen.

Zur Person

Claudia Bernhard ist seit August 2019 Bremer Gesundheitssenatorin. Die 60-jährige Linken-Politikerin wurde 2011 in die Bremische Bürgerschaft gewählt.