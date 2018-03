Einfach "durchregieren", weil die Opposition tief gespalten ist? Das kann sich die Kanzlerin abschminken. Mit Verweisen auf die gute wirtschaftliche Lage sind im 19. Deutschen Bundestag keine Redeschlachten zu gewinnen. Alexander Gauland und Alice Weidel, die Fraktionschefs der AfD, jagen als Oppositionsführer einen eiskalten Windstoß durchs Hohe Haus. Rhetorisch routiniert, argumentativ scharf, sicher auch polemisch und populistisch, aber eben ohne die Pöbeleien und Peinlichkeiten à la Höcke, Poggenburg & Co. Wer künftig regiert, muss sich bei dieser Opposition warm anziehen – selbst, wenn Grüne, Gelbe und Linke nicht mitklatschen.

Wenn Angela Merkel postuliert, dass "man" den Rechtsstaat überall durchsetzen müsse – auf dem Schulhof, in der U-Bahn, vor Gericht – fragt Gauland ungerührt, wer denn bitte "man" sei. Und in wessen Interesse eigentlich der Familiennachzug subsidiär geschützter Flüchtlinge liege. Und wie der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer das Management der Flüchtlingskrise endlich in rechtssichere Bahnen lenken wolle. Das sind fiese Fragen, aber keine Nazi-Fragen. Es sind Fragen, die sich weit mehr Bürger stellen als die 13 Prozent AfD-Wähler. Merkel und ihre Regierung müssen darauf präzisere Antworten finden als ein blumiges "Deutschland, das sind wir alle."