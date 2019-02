Die SPD nähert sich inhaltlich immer mehr den Grünen an. Die Landtagswahl in Bayern hat jedoch gezeigt, dass eine Annäherung an die Konkurrenz keinen Erfolg verspricht. (Michael Hanschke /dpa)

Aus Fehlern sollte man lernen, am besten aus den Fehlern von anderen. Das Ergebnis der bayerischen Landtagswahl im vorigen Oktober hat sehr deutlich gemacht, was der CSU überhaupt nicht genützt hat: Es waren vor allem ihre Versuche, die schärfste Konkurrentin AfD zu kopieren. Das hält die SPD jedoch nicht davon ab, den gleichen Fehler zu machen. Man robbt sich inhaltlich natürlich nicht an die AfD, sondern immer näher an die Grünen heran.

Zweifellos gibt es eine nicht ganz kleine Klientel, welche die Vorstellungen von einer ökologisch dominierten und streng regulierten Volkswirtschaft schätzt. Diese Klientel arbeitet in der Regel im Bildungsbereich oder in anderen Teilen des gehobenen Öffentlichen Dienstes, in der Medien- und Kulturbranche, zu einem kleinen Teil auch in der Landwirtschaft und im Handwerk. Sie hat einer Studie des DIW zufolge das zweithöchste Durchschnittseinkommen, übertroffen nur von den FDP-Wählern. Und es spricht nichts dafür, dass diese Klientel statt beim grünen Original auch mal ihr Kreuzchen bei einer ergrünten SPD macht.

Mehr zum Thema Neujahrsempfang mit Malu Dreyer Bremer SPD-Basis tankt Zuversicht Die Bremer SPD will den Kampf ums Rathaus offensiv angehen. Bei ihrer Jahresauftaktveranstaltung in ... mehr »

Deren bisherige Stammwählerschaft aber steht eher in den Produktionshallen von Daimler, VW oder Airbus, am Hochofen oder auf einer Baustelle. Sie fährt für Logistikunternehmen, arbeitet in der Reisebranche, hält auch im Dienst von Polizei, Zoll, Bundeswehr den Kopf hin, rackert sich in Krankenhäusern und Pflegeheimen ab. Vor allem wird sie jedoch in Bereichen, die sie wesentlich und täglich betreffen, von einer ergrünten SPD nicht mehr vertreten. Das gilt fürs Wohnen ebenso wie für den Verkehr.

„Autoindustrie" rot-rot-grüner Kampfbegriff

Umweltministerin Svenja Schulze etwa verteidigt die umstrittenen EU-Richtwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub, als wären sie eine göttliche Offenbarung. Wer zweifelt, ist eben ein Büttel der Autoindustrie. „Autoindustrie“ ist ohnehin zum rot-rot-grünen Kampfbegriff geworden, woran führende Köpfe dieser Branche allerdings nicht schuldlos sind.

Aber sollte sozialdemokratische Politik nicht auch die dort Beschäftigten im Blick haben? Und deren Kunden, von denen die meisten schlicht aufs Auto angewiesen sind? Abgesehen vom niedersächsischen Regierungschef Stephan Weil hört man da wenig. Zur Versachlichung der Richtwerte-Debatte könnte man etwa untersuchen lassen, ob in Stuttgart oder München die Zahl der Atemwegserkrankungen tatsächlich viel höher ist als in Städten, die den EU-Grenzwert einhalten. Eine solche Forderung von einer SPD-Umweltministerin wäre ein Beitrag zur eigenen Glaubwürdigkeit. Aber offenbar überwiegt die Furcht, dass das Ergebnis die Zweifel an der Sinnhaftigkeit der EU-Grenzwerte nähren könnte.

Bei der Reform der Grundsteuer wie­derum glänzt SPD-Finanzminister Olaf Scholz nicht gerade als Sachwalter der durchschnittlichen Arbeitnehmer. Sein hochkompliziertes wertabhängiges Steuermodell hält er für sozial gerecht, weil bei einem bloß nach der Fläche ­berechneten Satz die „Villa in Top-Lage“ genauso besteuert würde wie das schlichte Häuschen in der Provinz. ­Vergleicht man aber besagtes Häuschen mit einem gleichgroßen Reihenmittelhaus in der Großstadt, stellt man fest, dass Letzteres deutlich teurer ist. Und genau deshalb soll es auch noch höher besteuert werden. Was ist daran sozial gerecht?

Auch Mieter sind mit dem Scholz-Modell gekniffen, denn natürlich wird die Grundsteuer auf die Miete umgelegt, ob nun warm oder kalt. Vor allem in besseren Großstadtlagen, wo die SPD ja eigentlich mehr erschwinglichen Wohnraum schaffen will. Da hilft es dem Facharbeiter oder Angestellten wenig, dass Scholz zwischenzeitlich mal wieder den 45-prozentigen Spitzensteuersatz aus dem ach so erfolgreichen SPD-Wahlprogramm von 2017 hervorkramt.

SPD muss sich Eckdaten vergegenwärtigen

Um den Abstieg Richtung Fünf-Prozent-Hürde zu bremsen, sollten sich die Strategen im Willy-Brandt-Haus mal wieder ein paar Eckdaten vergegenwärtigen: Unter den G7-Staaten hat Deutschland den höchsten Industrieanteil, etwa jeder fünfte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz hierzulande ist ein Job in der Industrie.

In der Metall- und Elektroindustrie arbeiten mehr als vier Millionen Menschen, in der Logistik mehr als drei Millionen, im Baugewerbe 800 000. Die Chemie- und Pharmaindustrie hat gut 450 000 Beschäftigte, im Energiebereich sind es fast 700 000. Die Grünen brauchen diese Leute nicht, um in die Nähe von 20 Prozent zu kommen – siehe oben. Aber die SPD braucht sie dringend, um irgendwann wieder über diesen Wert zu klettern. Was läge also näher, als eine entsprechende Politik zu machen?