Am heutigen Mittwoch beginnt die SPD mit der ersten von 23 Regionalkonferenzen. Erst Anfang Dezember wird die neue Parteiführung feststehen. (Michael Hanschke/dpa)

Die SPD stürzt sich ins Abenteuer, die große Vorstellungsrunde um den Parteivorsitz beginnt. Sechs Wochen touren gleich acht Bewerberpärchen und ein Einzelgänger durch die Republik und machen auf 23 Regionalkonferenzen Wahlkampf in eigener Sache. Am heutigen Mittwoch in Saarbrücken der Start, am Sonntag hier in Bremen und der Schlusspunkt am 12. Oktober in München. Sage und schreibe acht Kandidatinnen und neun Kandidaten – was für eine Mega-Show. Die SPD verspricht sich davon endlich mal wieder positive Schlagzeilen, hofft auf Rückenwind, auf neue Popularität. Doch es ist fraglich, ob die Rechnung aufgeht.

Der CDU haben im November vergangenen Jahres ihre Regionalkonferenzen gut getan. Aber ihr Kandidatenrennen war im Vergleich zum Verfahren der Sozialdemokraten eine übersichtliche Angelegenheit: Nur drei Bewerber mussten sich an acht Orten den Parteimitgliedern vorstellen, dann fand die entscheidende Wahl im Dezember auf dem Parteitag in Hamburg statt. Gut war es, Kramp-Karrenbauer war gewählt.

Bei der SPD aber folgt nach den Regios noch eine Mitgliederbefragung, eventuell sogar eine zweite. Erst Anfang Dezember wird ein Parteitag endgültig die neue Führung küren. Zugeben, das ist alles sehr basisdemokratisch, aber auch sehr umständlich und teuer. Bei der CDU war es ein spannender Bewerbersprint, bei der SPD droht daraus ein langweiliger Marathonlauf zu werden.

Und, auch das muss gesagt werden: Es sind beileibe nicht (nur) die besten Köpfe, die sich da um den ungeliebten SPD-Vorsitz bewerben. Eher wirkt es wie ein letztes Aufgebot.