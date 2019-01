Der Verfassungsschutz will in Zukunft nicht mehr auf dem rechten Auge blind sein und verdoppelt seine Mitarbeiterzahl auf 400. (Patrick Pleul /dpa)

Ist das endlich die Wende? Thomas Haldenwang, der neue Chef des Verfassungsschutzes, hat angekündigt, mit der Verdoppelung auf 400 Mitarbeiter verstärkt gegen Rechtsextremisten vorzugehen. Der Nachfolger des notorischen Verharmlosers Hans-Georg Maaßen hat offenbar die richtigen Lehren aus den besorgniserregenden Erkenntnissen seines Amtes gezogen.

Denn den Anfängen kann man schon nicht mehr wehren: Seit der Enttarnung des braunen Mörder-Trios namens NSU häufen sich rechte Straftaten, die deren Terror verherrlichen. Die Ermittlungen gegen neue rechte Terrorzellen wie die Gruppe „Freital“ und „Revolution Chemnitz“ zeugen ebenso davon wie die Enttarnung rechtsextremistischer Zellen bei der Polizei in Hessen und bei Polizeischülern in Sachsen.

Rund 24 700 Rechtsextremisten hat der Verfassungsschutz im letzten Jahr gezählt und davon mehr als die Hälfte als gewaltbereit eingestuft, was regelmäßig Waffenfunde unter anderem bei den sogenannten Reichsbürgern belegen. Tendenz steigend. Rund 450 untergetauchte Rechtsextremisten werden noch per Haftbefehl gesucht.

Die Gefahr ist groß

Wie groß die Gefahr ist, hat der Attentäter von Bottrop gezeigt, der, so Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU), die „klare Absicht“ hatte, „Ausländer zu töten“. Dass die Amokfahrt als terroristischer Anschlag eingestuft wird, wie es in Sicherheitskreisen heißt, ist weiteres Indiz, dass man auf dem rechten Auge nicht länger blind sein will.

Das war lange Zeit anders. Dabei hat keine andere politisch motivierte Gewalt in der Geschichte der Bundesrepublik so viele Opfer gefordert wie die von rechts. Nur wurde sie oft nicht als politisch motiviert angesehen, mal als Schlägerei bagatellisiert oder als Totschlag im Suff. Oder sie tauchte gar nicht in der Statistik auf, wenn etwa eine deutsche Nachbarin das Opfer eines Brandanschlags auf einen Iraner war. Die Statistik zeige „76 vollendete rechtsmotivierte Tötungsdelikte mit 83 Todesopfern seit 1990“, teilte das Bundesinnenministerium im Juni 2018 mit.

Mehr zum Thema Rechtsextremismus in Deutschland Hunderte Rechtsextremisten trotz Haftbefehlen auf freiem Fuß 467 Rechtsextremisten werden in Deutschland per Haftbefehl gesucht - vollstreckt werden können ... mehr »

Zu einem anderen Ergebnis kommt eine im Jahr 2000 gestartete Langzeitrecherche des Berliner „Tagesspiegel“ mit anderen Zeitungen. Danach haben 169 Menschen seit der Wiedervereinigung die Angriffe von Rechtsextremisten nicht überlebt, es gibt weitere Verdachtsfälle mit 61 Toten.

Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin haben daraufhin 18 Fälle überprüft und weitere 19 Tote nachträglich als rechte Verbrechen eingestuft. Zudem beobachtet der Verfassungsschutz, so Haldenwang, schon „seit einiger Zeit eine neue Dynamik im Rechtsextremismus“, auf die man reagieren müsse. Und verweist auf die zunehmende Verankerung ausländerfeindlicher Parolen in der Gesellschaft: „Kein Terrorist fällt vom Himmel“.