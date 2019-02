Die britische Premierministerin behält ihre klare Linie bei. (Matt Dunham / dpa)

Der Brexit fällt nicht aus. Diese stille Hoffnung der europäischen Partner bleibt eine Illusion – zumindest bisher, denn die britische Premierministerin behält ihre Linie bei. Sie will den Austrittsvertrag, den sie selbst mit der EU verhandelt hat, durch das Parlament bringen. Die dreistufige Abstimmung Mitte März ist jedoch keine Lösung. Wenn sie am ersten Tag mit ihrem Brexit-Abkommen scheitert, am nächsten Tag auch keine Mehrheit für einen Ausstieg ohne Deal bekommt und am darauffolgenden Tag auch noch zu wenige Stimmen für eine Verschiebung holt – ja, was dann?

Beschädigung des eigenen Volkes

May ist und bleibt von den eigenen Leuten getrieben, aufgerieben zwischen Befürwortern und Gegnern und auch ein wenig von der Opposition. Dass Labour-­Chef Jeremy Corbyn nun noch die Idee eines zweiten Referendums hervorholt, mag für die Ohren der Europäer einsichtig klingen. Dabei versucht auch der Sozialdemokrat nichts anderes, als seine Haut zu retten. Die schleichende Zerrüttung der britischen Parteienlandschaft ist eklatant, die Beschädigung des eigenen Volkes beträchtlich.

Eine Verschiebung, die nach dem Willen Mays „nur kurz“ sein soll, um nicht auch noch das verhasste Europa-Parlament mit neuen Abgeordneten bestücken zu müssen, beschert der Premierministerin kaum mehr als eine Atempause. Die Hoffnung, dass ein paar ­Wochen mehr die EU zur Aufgabe von Grundpositionen bewegen könnten, ist unsinnig. Alle bisherigen Verhandlungsrunden sind nicht an Brüssel gescheitert, sondern daran, dass die Briten nicht klar gesagt haben, was sie wollen. Nicht einmal die vielfachen Angebote der Union, dem Vereinigten Königreich entgegenzukommen, haben etwas bewirkt.

Theresa May tat sich in Brüssel als eine Politikerin hervor, die sich in nebulösen Andeutungen erging und unkonkrete Ergüsse präsentierte. Aber die Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland muss mit rechtlich verbindlichen Regelungen befriedigend gelöst werden. Bisher hat die Premierministerin keinen Weg gefunden. Und es sieht nicht danach aus, als würde der Dreisprung, den sie jetzt im März anstrebt, etwas daran ändern.