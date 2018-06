(axentis.de / Georg J. Lopata)

Zu viel Zucker schadet der Gesundheit – das weiß eigentlich jedes Kind. Und doch fällt es vielen Menschen schwer, bei ihrer Ernährung auf das richtige Maß für ihren Zuckerkonsum zu achten. In Deutschland werden pro Kopf jährlich etwa 35 Kilogramm Zucker verzehrt – doppelt so viel wie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen. Übermäßiger Zuckerkonsum ist jedoch ein Risikofaktor für viele Krankheiten. Gerade wir Zahnärzte sehen Tag für Tag in unseren Praxen, was Zucker anrichten kann.

Natürlich entstehen Krankheiten durch mehrere Ursachen, aber gerade bei Karies ist klar, dass sie durch den häufigen Konsum zuckerhaltiger Speisen und Getränke (mit) ausgelöst wird. Spezielle Sorge bereiten uns dabei die Fälle der sogenannten frühkindlichen Karies, die bei Kindern zwischen null und drei Jahren leider ein zunehmendes Problem sind. Der häufige und zwischen den Mahlzeiten als Snack oder Getränk zugeführte Zucker ist das Hauptübel – insbesondere gezuckerte Softdrinks spielen hier eine wesentliche Rolle.

Deshalb hat die Bundeszahnärztekammer zu stark zuckerhaltigen Getränken und Speisen eine klare Position. Aus unserer Sicht bedarf es mehrerer Maßnahmen, um dem Problem der falschen Ernährung und des übermäßigen Zuckerkonsums entgegenzuwirken.

So sollte es eine Sonderabgabe auf stark gezuckerte Softdrinks geben – andere Länder wie Großbritannien haben uns vorgemacht, dass man mit einer Zuckersteuer zur Gesundheit der Bürger beitragen kann. Es wird Zeit, dass Deutschland diesem Beispiel folgt.

Aufklärung der Eltern durch klare Lebensmittelkennzeichnungen ist hilfreich. Denn vielen Vätern und Müttern ist nicht bewusst, in wie vielen Produkten Zucker versteckt ist. Dabei ist auch die Aufklärung in einer Zahnarztpraxis wichtig.

Viele Nahrungsmittel, die als „speziell für Kinder“ beworben werden, enthalten übermäßig viel Zucker. Solche Nahrungsmittel sollten nicht mehr für Kinder beworben werden dürfen. Und schließlich sollte in allen industriell gefertigten Nahrungsmitteln der Zuckeranteil reduziert werden.

Ziel der Bundeszahnärztekammer ist es, so früh wie möglich auf die Gefahren einer Fehlernährung für die (Mund-)Gesundheit aufmerksam zu machen und die Rahmenbedingungen für eine gesunde Ernährung zu schaffen. Das ist Aufgabe der Medizin und Zahnmedizin mit ihrer Expertise, aber auch der Politik. Gemeinsam kann es uns gelingen, für eine ausgewogene, bessere Ernährung zu sorgen.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer und Präsident der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern.