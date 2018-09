Seit zweieinhalb Wochen zieht Rauch über das Übungsgelände der Bundeswehr bei Meppen. (Lars Schröer /dpa)

Neues aus dem Moor: Die Bundeswehr hat sich geäußert. Man wolle den Fall nun „umfassend“ untersuchen. Zur Erinnerung: Auf dem Übungsgelände bei Meppen brennt es nicht erst seit Dienstag. Das Feuer, ausgelöst durch Raketentests, schwelt seit zweieinhalb Wochen. Es muss also erst das halbe Moor verkokelt, eine Fläche von etwa 1000 Fußballfeldern abgefackelt und eine ganze Region in Rauch gehüllt worden sein, bis man bei der Bundeswehr auf die Idee kommt, „umfassend“ zu untersuchen?

Erst zündeln, dann zögern. Die Bundeswehr erlebt mal wieder ein selbst verschuldetes Desaster. Natürlich ist der Brand eine große Peinlichkeit, die zum Himmel stinkt. Das liegt auch an dem Unfall, der an sich schon vermeidbar gewesen wäre, aber vor allem an dem Umgang damit. Dabei könnte man doch meinen: Gerade das Emsland eignet sich für Schießübungen.

Es gibt viel Platz und wenige Leute, das ist gut. Deutlich weniger gut dagegen: das Moor, Albtraum aller Feuerwehrleute. Torf schwelt unterirdisch, ein Inferno im Verborgenen. Weil das niemand will, herrscht im Moor Rauchverbot. Das Militär aber testet dort Munition. Selbst im Hochsommer, bei extremer Trockenheit, ohne funktionsfähiges Löschfahrzeug in der Nähe. Wie passt das zusammen?

Bislang schien es, als gelten für die Bundeswehr andere Regeln als für normale Brandstifter, die im Sommer einen glimmenden Zigarettenstummel ins Moor schnipsen. Die dürfen das danach dem Gericht erklären. Es ist gut, dass die Bundeswehr das nun wohl auch muss. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wer erst einen halben Landstrich ansteckt und dann so spärlich Auskunft gibt, Landesbehörden, Anwohner, selbst die Feuerwehr im Nebel lässt, der darf sich darüber nicht wundern.

Um zu verstehen, wie absurd fahrlässig das alles wirklich ist, braucht es einen Blick zurück. Im Moor, auf dem Gelände der Bundeswehr, brannte es schon oft, zuletzt 2017. Im vergangenen Jahr testete man ähnliche Waffen, auch da stieg Rauch auf. Die Geschichte setzte sich nun fort: Spezialfahrzeuge zu spät, die Löschraupe defekt, eine andere versagt unterwegs. Gelernt hat aus den bisherigen Bränden offenbar niemand. Vielleicht ändert sich das vor Gericht. Doch das Moor bei Meppen wird noch Wochen brennen.