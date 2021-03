Seine Unabhängigkeit lässt ihm viel Spielraum für taktische Manöver: Senator Joe Manchin. (Ray Thompson/DPA)

Am vergangenen Sonntag hatte der Hüne aus West Virgina große Auftritte im US-TV. Er trat in allen vier wichtigen Talk-Runden auf, um über das 1,9 Billionen Dollar schwere Corona-Hilfepaket und seine Pläne im Senat zu sprechen. In dieser Rolle gefällt sich der Senator, den die Medien „Mister 50“ getauft haben. Dank des politisch gespaltenen Senats hat Joe Manchin mehr Macht als dessen demokratischer Mehrheitsführer Chuck Schumer. Denn wenn dieser Joe nicht mit den Demokraten stimmt, hat der andere Joe (Biden) Probleme, Gesetze durch den Kongress zu bekommen. Deswegen wird er vom Weißen Haus oft hofiert.

Um das größte Ausgabengesetz in der Geschichte der USA nicht zu gefährden, gab Präsident Biden der Forderung des Senators nach, die Nominierung Neera Tandens als Chefin des einflussreichen Haushaltsbüros OBM zurückzuziehen. Als Manchin geringere Zahlungen bei der Zulage zum Arbeitslosengeld und niedrigere Einkommensgrenzen für die 1400 Dollar-Schecks verlangte, knickte das Weiße Haus ebenfalls ein. Manchin sicherte schließlich mit seiner Fraktion den ersten großen Erfolg Bidens im Kongress.

Beide Seiten bekamen, was sie wollten. Das Weiße Haus ein nur wenig verändertes Gesetz und Manchin die Rückendeckung daheim im bettelarmen West-Virginia. In einem Staat, der Donald Trump mit 69 Prozent der Stimmen wählte, schaffte es der Demokrat im November seinen Sitz zu verteidigen. Mit einer Amtszeit von sechs Jahren genießt Manchin eine gewisse Unabhängigkeit, die ihm mehr Raum zum Manövrieren lässt. Der Senator ist ein Machtpolitiker, die weiß, wie er seinen Einfluss maximiert.

Einfluss auf Reformagenda

Der konservative Kolumnist der Washington Post, Marc Thiessen, hält Manchin vor, als parteiinterner Kritiker „nicht mehr als eine Show aufzuführen“. Am Ende bleibe nicht viel von seiner überparteilichen Rhetorik übrig. Thiessen sagt voraus, dass der Senator bei den nächsten großen Vorhaben Bidens, der Wahlrechtsreform und dem Infrastruktur- und Klimagesetz nicht anders verfahren werde. Da könnte etwas dran sein.

In den Interviews weichte Manchin bereits seine fundamentale Opposition gegen eine Änderung der sogenannten Filibuster-Regeln im Senat auf. Diese erlauben der Minderheit, die Abstimmung über die meisten Reformgesetze mit 41-plus-Stimmen zu blockieren. Damit könnten die Republikaner einen großen Teil der Reformagenda Bidens beerdigen.

Nun deutete Manchin an, er sei gegen eine Abschaffung des Filibusters, aber offen für eine Reform. Er deutete an, sich auch vorstellen zu können, für bestimmte Gesetze, wie die Wahlrechtsreform, das Instrument abzuschaffen. Bei dem Königsmacher klingt das bewusst alles etwas vage. Doch das ist die Methode Manchin.